Matrimonio irripetibile e rinnovo con il Napoli per Matteo Politano e Alessandra Esposito a Massa Lubrense, promessa di De Laurentiis

Le nozze del giocatore del Napoli protagonista dello Scudetto sono anche l'occasione per rimarcare l'imminente contratto che lo renderà un protagonista anche delle prossime stagioni in azzurro

Matteo Politano ha interiorizzato quella filosofia che il Napoli ha affidato all’allenatore (e non certo solo questa figura) Antonio Conte ritagliandosi uno spazio tutto suo in una compagine esaltante, a tratti generosa e capace di grandi slanci. Si è ambientato più che bene a Napoli, apprezza il vivere in una città così stratificata, meravigliosa e complessa e ha scelto di assaporarne ogni componente anche stabilendosi qui e scegliendo di festeggiare anche le sue scelte private in un contesto meraviglioso ma altrettanto evocativo.

Tra i luoghi che il regista premio Oscar, Paolo Sorrentino, ha selezionato per uno dei suoi film più intimi e autobiografici. Il 21 giugno Politano ha sposato Alessandra Esposito, sua fidanzata da circa due anni a Massa Lubrense, in uno dei luoghi più incontaminati e panoramici della Penisola Sorrentina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Festa a Capri prima delle nozze

Due giorni di festeggiamenti, quelli di Politano e Alessandra Esposito, la quale aveva annunciato sul suo account Instagram la cerimonia con le foto scattate prima, durante e dopo le promesse presso la Municipalità 1 di Napoli, città dove la coppia si sarebbe incontrata e avrebbe consolidato il proprio rapporto (il giocatore ha una figlia da Ginevra Francesca Sozzi ed è stato già sposato con Silvia Di Vincenzo, ndr).

Festa pre nozze tra la Penisola Sorrentina e Capri, splendido sfondo alla celebrazione lieta e allegra di una coppia che ha deciso di formalizzare il loro rapporto in modo unico, combinando quelli che sono i tratti di accoglienza, ospitalità e anche di abituali rifugi per Politano e la stessa compagna.

La cerimonia a Massa Lubrense

Tantissimi gli ospiti di questo matrimonio che è stato celebrato il 21 giugno in quella che un tempo era nota come Conca Azzurra allestita e preparata egregiamente per l’occasione nel Maya Beach Experience, beach club di lusso che si trova nel comune di Massa Lubrense, dove lo stesso calciatore era stato lo scorso anno in occasione del matrimonio in qualità di invitato e che questa sera celebra con Decibel Bellini lo Scudetto.

Dettagli curatissimi, il tutto aiutato da un ambiente denso di bellezze naturali quello in cui si è svolta la cerimonia degli sposi entrambi in bianco con l’ingresso della sposa, molto toccante, che ha raggiunto Politano nel tratto finale sola davanti all’altare, con la dedica sul velo al padre.

Ospiti vip tra calcio e showbiz

A stringersi, tra gioia e emozioni, familiari e amici nonché compagni del Napoli Leonardo Spinazzola, Pasquale Mazzocchi, Juan Jesus e poi ancora il patron della squadra, Aurelio De Laurentiis, con il figlio Edoardo e la compagna nonché futura sposa Terry Mendozza.

Tra gli invitati anche Peppe Iodice, Rocco Hunt, Andrea Sannino che ha cantato con gli sposi.

Il rinnovo con il Napoli, le condizioni

Proprio la presenza di ADL sarebbe propedeutica al rinnovo tanto atteso dalla tifoseria azzurra con il giocatore, il quale avrebbe stretto un legame profondo con i napoletani e attende un prolungamento di un altro anno a quel che pare.

E, inutile negarlo, il legame in questione è anche con la squadra, l’ambiente e l’ambizione di prolungare con il club dopo l’ultimo di un anno e mezzo fa, quando l’ex Inter e Sassuolo rifiutò un’offerta milionaria dell’Al Shabab pari a 7,5 milioni di euro a stagione per trasferirsi nella Saudi Pro League. L’accordo, su cui le parti lavorano da tempo, sarebbe stato promesso e confermato nelle scorse settimane, e dovrebbe arrivare a breve.

Un prolungamento imminente

Le conferme giungono dagli esperti tra cui anche Nicolò Schira, a rimarcare che quanto raggiunto in questa stagione debba essere preservato: lo stile è quello di Antonio Conte che sta continuando a lavorare con estremo impegno per costruire, con la massima attenzione, a quel che sarà in campo già dal prossimo raduno del Napoli. Con, magari, un rinnovo a titlo di garanzia.