Juventus, Thiago Motta rompe il silenzio dopo l'esonero

L'ex allenatore bianconero ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l'esonero delle scorse ore. Anche la moglie si è fatta sentire sui social

Dopo i tanti commenti social e congetture, Thiago Motta ha finalmente rotto il silenzio. L’ex allenatore della Juventus, esonerato nelle scorse ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza in bianconero. Nessuna accusa, ma solo ringraziamenti. Non si è scaldato, così come nelle conferenze stampa ascoltate in stagione. La moglie al contrario è stata molto più diretta.

Thiago Motta saluta la Juve e i tifosi

“Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro” – questo il messaggio di Thiago Motta, dopo l’esonero, rilasciato all’Ansa. Zero polemiche e solo riconoscenza nei confronti del club che gli ha permesso di allenare la sua prima squadra big in carriera. L’esperienza non è andata come sperato, ma il tecnico ha preferito non alimentari dissidi.

Motta esonerato, il post della moglie

“La delusione di oggi può essere la benedizione di domani. La vita lavora sempre attraverso dei reindirizzamenti“. Questo è il messaggio di Angela Lee Motta, moglie di Thiago, subito dopo aver appreso della notizia dell’esonero del marito dalla Juventus. Un pensiero condiviso in portoghese attraverso una storia su Instagram, chiaramente indirizzato a Thiago. Per poi proseguire con: “Ciò che non si realizza oggi ti sta insegnando, ti sta rendendo più forte e ti sta preparando per ciò che è davvero tuo“. Un messaggio di speranza verso il futuro: “Permettiti di essere triste, ma non perdere la tua fiducia nella vita e la certezza in giorni migliori, perché saranno proprio quei giorni a permetterti di andare avanti e non arrenderti. Tante cose belle ti aspettano ancora e sarai grato per aver creduto in te stesso e nella vita!”.

Motta e i numeri alla Juve

Il progetto Thiago Motta non è durato neanche un anno. Le colpe sono da dividere con la dirigenza, anche se è più facile trovare il capro espiatorio nell’allenatore. Ha sicuramente le sue colpe e la poca empatia dimostrata e il carattere un po’ troppo freddo non sono stati un aiuto. In campo non è mai riuscito a dare continuità: dopo l’illusione iniziale, sono arrivati molti pareggi e poi la debacle con i sette gol in due partite subiti contro Atalanta e Fiorentina. La goccia finale.