SONDAGGIO - La Juve caccia Motta e prende Tudor: una scelta giusta?

Il nostro sondaggio per capire se la scelta clamorosa di cambiare l'allenatore da parte della Juve sia approvata dai tifosi o no

Le due pesanti sconfitte ottenute negli ultimi due turni di Serie A contro Atalanta e Fiorentina, arrivate dopo le cocenti eliminazioni in Champions League e Coppa Italia, sono costate care a Thiago Motta, che nella giornata di domenica 23 marzo è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Juventus, diventando così solamente l’ottavo tecnico a venire esonerato a stagione in corso dalla Vecchia Signora.

In sostituzione di Motta per le ultime nove giornate di Serie A in cui i bianconeri dovranno cercare quantomeno di qualificarsi per la prossima Champions League, la Juventus ha affidato la guida tecnica della squadra a Igor Tudor, già giocatore della Vecchia Signora tra il 1998 e il 2005 e nuovamente nel 2006/2007 e reduce dalla positiva ma fugare esperienza sulla panchina della Lazio al termine della passata stagione, come traghettatore. Ma l’allenatore croato è la scelta giusta per riportare tranquillità ed equilibrio nella rosa e ottenere la qualificazione alla prossima Champions? Dicci la tua rispondendo al sondaggio.