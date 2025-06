Roma, anche Kessie stanco dell’Arabia: vuole tornare da Gasperini, ma ora per Massara priorità ai conti

Il centrocampista pronto a lasciare l’Al-Ahli per ritrovare il suo tecnico all’Atalanta, prima i giallorossi devono risolvere i problemi col Fair Play finanziario

Franck Kessie potrebbe unirsi al gruppo di calciatori in fuga dall’Arabia Saudita: il centrocampista punta a tornare in serie A unendosi alla Roma del suo ex allenatore Gian Piero Gasperini. In questo momento, però, la priorità del d.s. giallorosso Frederic Massara è risolvere i problemi riguardanti il Fair Play finanziario.

Roma, Kessie vuole tornare da Gasperini

Basta con l’Arabia Saudita, Franck Kessie è pronto per tornare in Europa, anzi in serie A: secondo la Gazzetta dello Sport, dopo due stagioni all’Al-Ahli il centrocampista ivoriano punta a rientrare in Italia, il suo obiettivo è giocare nella Roma, dove ritroverebbe Gian Piero Gasperini, il tecnico che all’Atalanta ha lanciato la sua carriera nel nostro campionato.

Kessie come Henderson e Veiga

Kessie non è il solo calciatore che, dopo essere stato attratto dai ricchi ingaggi degli sceicchi, ora punta a lasciare la Saudi League: il caso più recente è quello dello spagnolo Gabri Veiga, che rifiutò il Napoli per accettare il ricco compenso dell’Al-Ahli, ma che qualche settimana fa è tornato in Europa, al Porto, accettendo di ridursi lo stipendio da 12 a 1,5 milioni di euro l’anno. Prima di lui, avevano compiuto lo stesso percorso l’ex Liverpool Jordan Henderson (dall’Al-Ettifaq all’Ajax) e prima ancora il portoghese Jota (dall’Al-Ittihad al Rennes, ora è al Celtic).

Kessie esploso con Gasperini

Sotto Gasperini Kessie ha vissuto una stagione esaltante all’Atalanta, nell’annata 2016/17: l’ivoriano aveva appena 20 anni e mise insieme 30 presenze con 6 gol e 4 assist nel suo primo campionato di serie A, per poi essere ceduto per una cifra di poco inferiore ai 35 milioni di euro al Milan.

Fisico, dinamismo e grande capacità negli inserimenti: Kessie sarebbe il giocatore perfetto per la Roma del Gasp in coppia con Manu Koné. Il suo cartellino è valutato 14 milioni di euro – una cifra non impossibile per la Roma – mentre il suo ingaggio da 12 milioni l’anno potrebbe essere spalmato.

Roma, i problemi con il Fair Play finanziario

Per la Roma, però, in questo momento la priorità è vendere. Il nuovo d.s. Frederic Massara ha 4 giorni di tempo per realizzare una plusvalenza da 10 milioni di euro e permettere così al club di rispettare l’accordo con l’Uefa sul Fair Play finanziario del 2022. La scadenza è fissata per il 30 giugno: non venisse rispettata, la Roma rischierebbe una sanzione che potrebbe anche tradursi nell’esclusione dall’Europa League.