Le gare in programma oggi alle Olimpiadi. Tutte le competizioni dell'8 agosto

Parigi, 8 agosto. Gli orari e la scaletta di tutte le gare che si disputano oggi alle Olimpiadi, quartultimo giorno della competizione: discipline, specialità e fasi dei tornei.

Quartultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi. Si parte in mattinata con la 10 km di nuoto femminile (Senna permettendo) e si prosegue con atletica, lotta, ginnastica ritmica e con la sospirata Medal Race di vela che dovrebbe consegnare l’oro al duo Tita-Banti. Gran finale in serata con Italia-Turchia, semifinale di volley femminile, e con la finale del salto in lungo donne (Larissa Iapichino).

07:30 Nuoto Maratona 10km (F) decisione F 09:00 Golf Donne 2. Giornata F 10:00 Ginnastica Concorso Individuale (F) Qualificazioni F 10:00 Tennistavolo Cina-Francia Semifinali M 10:00 Tuffi Trampolino 3m Singolo (F) Semifinali F 10:05 Atletica Eptathlon (F) Batteria 100 Metri Ostacoli F 10:05 Atletica Eptathlon (F) Classifica Generale F 10:10 Arrampicata Combinata (F) Semifinale Lead F 10:13 Atletica Eptathlon (F) Batteria 100 Metri Ostacoli F 10:21 Atletica Eptathlon (F) Batteria 100 Metri Ostacoli F 10:25 Atletica Getto del Peso (F) Gruppo di Qualificazione A F 10:25 Atletica Getto del Peso (F) Gruppo di Qualificazione B F 10:30 Canoa C-1 200m Preliminare F 10:35 Atletica 100m Ostacoli (F) Ripescaggio F 10:40 Canoa C-1 200m Preliminare F 10:43 Atletica 100m Ostacoli (F) Ripescaggio F 10:50 Canoa C-1 200m Preliminare F 10:51 Atletica 100m Ostacoli (F) Ripescaggio F 11:00 Canoa C-1 200m Preliminare F 11:00 Lotta M.Nemes-A.Ismailov Spareggi M 11:00 Lotta C.Muñoz-A.Kulynycz Spareggi M 11:00 Lotta H.Choe-A.Ana Spareggi F 11:00 Pentathlon Moderno Uomini Turno di Classificazione Scherma M 11:05 Atletica Eptathlon (F) Salto in Alto Gruppo A F 11:05 Atletica Eptathlon (F) Salto in Alto Gruppo B F 11:10 Atletica 4x100m Staffetta (F) Preliminare F 11:10 Canoa C-1 200m Preliminare F 11:10 Lotta I.Ghaiou-L.Orta Sanchez Spareggi M 11:10 Lotta T.Bisultanov-L.Gobadze Spareggi M 11:10 Lotta D.Parrish-K.Batkhuyag Spareggi F 11:19 Atletica 4x100m Staffetta (F) Preliminare F 11:20 Canoa C-2 500m (M) Semifinali M 11:30 Canoa C-2 500m (M) Semifinali M 11:35 Atletica 4x100m (M) Preliminare M 11:40 Canoa K-500m Quattro (F) Semifinali F 11:43 Vela 470 (X) Gara Finale MX 11:44 Atletica 4x100m (M) Preliminare M 11:50 Canoa K4 500m (M) Semifinali M 12:00 Atletica 800m (M) Ripescaggio M 12:00 Canoa K4 500m (M) Semifinali M 12:04 Arrampicata Combinata (F) Semifinale Generale F 12:05 Vela 470 (X) Classifica Generale MX 12:08 Atletica 800m (M) Ripescaggio M 12:16 Atletica 800m (M) Ripescaggio M 12:18 Vela Nacra 17 (X) Gara Finale MX 12:24 Atletica 800m (M) Ripescaggio M 12:35 Arrampicata Uomini Quarti di finale M 12:37 Arrampicata Uomini Quarti di finale M 12:39 Arrampicata Uomini Quarti di finale M 12:40 Canoa C-1 200m Quarti di finale F 12:40 Vela Nacra 17 (X) Classifica Generale MX 12:41 Arrampicata Uomini Quarti di finale M 12:46 Arrampicata Uomini Semifinali M 12:48 Arrampicata Uomini Semifinali M 12:50 Canoa C-1 200m Quarti di finale F 12:55 Arrampicata Uomini Piccola finale M 12:58 Arrampicata Uomini Finale M 13:00 Canoa C-1 200m Quarti di finale F 13:00 Pallanuoto Italia-Canada Turno di Classificazione 5-8 F 13:03 Vela Kitesurf Singolo Semifinale A M 13:12 Vela Kitesurf Singolo Semifinale B M 13:20 Canoa C-2 500m (M) 9ª Posizione M 13:30 Canoa C-2 500m (M) Finale M 13:33 Vela Kitesurf Donne Semifinale A F 13:40 Canoa K-500m Quattro (F) Finale F 13:42 Vela Kitesurf Donne Semifinale B F 13:47 Vela Kitesurf Singolo Semifinale A M 13:50 Canoa K4 500m (M) Finale M 13:52 Vela Kitesurf Singolo Semifinale B M 13:57 Vela Kitesurf Donne Semifinale A F 14:00 Hockey su prato Spagna-India 3. Posizione M 14:02 Vela Kitesurf Donne Semifinale B F 14:07 Vela Kitesurf Singolo Semifinale A M 14:12 Vela Kitesurf Singolo Semifinale B M 14:17 Vela Kitesurf Donne Semifinale A F 14:22 Vela Kitesurf Donne Semifinale B F 14:27 Vela Kitesurf Singolo Semifinale A M 14:30 Pentathlon Moderno Donne Turno di Classificazione Scherma F 14:32 Vela Kitesurf Singolo Semifinale B M 14:35 Pallanuoto Paesi Bassi-Spagna Semifinali F 14:37 Vela Kitesurf Donne Semifinale A F 14:42 Vela Kitesurf Donne Semifinale B F 14:47 Vela Kitesurf Singolo Semifinale A M 14:52 Vela Kitesurf Singolo Semifinale B M 14:57 Vela Kitesurf Donne Semifinale A F 15:00 Tennistavolo Cina-Corea del Sud Semifinali F 15:00 Tuffi Trampolino 3m Singolo (M) Finale M 15:02 Vela Kitesurf Donne Semifinale B F 15:07 Vela Kitesurf Singolo Semifinale A M 15:12 Vela Kitesurf Singolo Semifinale B M 15:13 Sollevamento pesi fino a 59 kg (F) decisione F 15:13 Vela Kitesurf Singolo Classifica Semifinale A M 15:17 Vela Kitesurf Donne Semifinale A F 15:18 Vela Kitesurf Singolo Classifica Semifinale B M 15:22 Vela Kitesurf Donne Semifinale B F 15:23 Vela Kitesurf Donne Classifica Semifinale A F 15:28 Vela Kitesurf Donne Classifica Semifinale B F 15:40 Vela Kitesurf Singolo Finale M 15:50 Vela Kitesurf Singolo Finale M 16:00 Pallavolo Brasile-Stati Uniti Semifinali F 16:00 Vela Kitesurf Singolo Finale M 16:10 Vela Kitesurf Singolo Finale M 16:20 Vela Kitesurf Singolo Finale M 16:30 Pallamano Svezia-Francia Semifinali F 16:30 Vela Kitesurf Singolo Finale M 16:36 Vela Kitesurf Singolo Finale Generale M 16:37 Vela Kitesurf Donne Finale F 16:47 Vela Kitesurf Donne Finale F 16:57 Vela Kitesurf Donne Finale F 17:00 Beach Volley Brunner/Hüberli-Humana/Wilkers. Semifinali F 17:00 Calcio Marocco-Egitto 3. Posizione M 17:00 Ciclismo Omnium (M) Scratch M 17:07 Vela Kitesurf Donne Finale F 17:17 Vela Kitesurf Donne Finale F 17:20 Ciclismo Keirin (F) Quarti di finale F 17:25 Ciclismo Keirin (F) Quarti di finale F 17:27 Vela Kitesurf Donne Finale F 17:30 Ciclismo Keirin (F) Quarti di finale F 17:30 Pallacanestro Francia-Germania Semifinali M 17:33 Vela Kitesurf Donne Finale Generale F 17:38 Ciclismo Omnium (M) Cronometro M 18:00 Beach Volley Wickler/Ehlers-Mol/Sørum Semifinali M 18:00 Pallanuoto Grecia-Ungheria Turno di Classificazione 5-8 F 18:01 Ciclismo Velocità (M) Quarti di finale M 18:17 Ciclismo Keirin (F) Semifinali F 18:22 Ciclismo Keirin (F) Semifinali F 18:25 Ciclismo Omnium (M) Gara di Eliminazione M 19:00 Hockey su prato Paesi Bassi-Germania Finale M 19:03 Ciclismo Keirin (F) 7. Posizione F 19:13 Ciclismo Keirin (F) Finale F 19:27 Ciclismo Omnium (M) Gara a Punti M 19:35 Atletica 1500m (F) Semifinali F 19:35 Atletica Eptathlon (F) Getto del Peso Gruppo A F 19:35 Atletica Eptathlon (F) Getto del Peso Gruppo B F 19:35 Lotta P.Nasibov-S.Esmaeili Leiv Finale M 19:35 Pallanuoto Australia-Stati Uniti Semifinali F 19:43 Sollevamento pesi fino a 73 kg (M) decisione M 19:47 Atletica 1500m (F) Semifinali F 20:00 Ciclismo Omnium (M) Classifica Generale M 20:00 Pallavolo N.N.-N.N. Semifinali F 20:00 Pallavolo Turchia-Italia Semifinali F 20:00 Atletica Salto in Lungo (F) Finale F 20:00 Tennistavolo Germania-Giappone Semifinali F 20:04 Ciclismo Velocità (M) Turno di Classificazione 5-8 M 20:05 Lotta A.Mohmadipiani-S.Novikov Finale M 20:25 Atletica Lancio del Giavellotto (M) Finale M 20:30 Atletica 200m (M) Finale M 20:35 Lotta L.Yepez Guzman-A.Fujinami Finale F 20:55 Atletica Eptathlon (F) Batteria 200 Metri F 21:00 Beach Volley Eduar./Patrícia-A.d.Solar/Clanc Semifinali F 21:00 Pallacanestro Stati Uniti-Serbia Semifinali M 21:03 Atletica Eptathlon (F) Batteria 200 Metri F 21:04 Lotta I.Ghaiou-L.Orta Sanchez 3. Posizione M 21:04 Lotta I.Ghaiou-L.Orta Sanchez 3. Posizione M 21:04 Lotta T.Bisultanov-L.Gobadze 3. Posizione M 21:04 Lotta T.Bisultanov-L.Gobadze 3. Posizione M 21:04 Lotta D.Parrish-K.Batkhuyag 3. Posizione F 21:04 Lotta D.Parrish-K.Batkhuyag 3. Posizione F 21:11 Atletica Eptathlon (F) Batteria 200 Metri F 21:25 Atletica 400m Ostacoli (F) Finale F 21:30 Pallamano Norvegia-Danimarca Semifinali F 21:30 Pugilato A.Khalokov-C.Senior Semifinali M 21:45 Atletica 110m Ostacoli (M) Finale M 21:46 Pugilato M.Seiitbek-Uulu-J.Ibanez Diaz Semifinali M 22:00 Beach Volley Younousse/Tijan-Åhman/Hellvig Semifinali M 22:02 Pugilato Q.Li-C.Parker Semifinali F 22:04 Taekwondo N.N.-N.N. Finale M 22:17 Taekwondo N.N.-N.N. Finale F 22:18 Pugilato C.Djankeu Ngamb-A.Bylon Semifinali F 22:34 Pugilato B.Bennama-H.Dusmatov Finale M 22:51 Pugilato Y.Chang-H.Akbas Finale F

Calendario-Risultati | Medagliere | Discipline-Medaglie