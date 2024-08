Calcio, Spagna più forte del Var: oro in casa della Francia dopo la finale più pazza di Parigi 2024, Camello eroe

Roja in festa dopo Euro 2024. Due gol di Camello ai supplementari contro i padroni di casa regalano un altro oro 32 anni dopo Barcellona '92

Francia-Spagna, atto secondo. Dopo la vittoria in semifinale all’Europeo di calcio, la Roja fa bis anche alle Olimpiadi di Parigi 2024: è oro nella finale olimpica vinta al cardiopalma, proprio contro i padroni di casa e la nazione ospitante dei giochi: la Francia. Sono circa le 20:00 quando lo stadio Parco dei Principi scoppia di gioia, grazie ad un episodio da moviola – deciso dal Var – che infiamma lo stadio ammutolito in gran parte della gara, e spinge Mateta alla realizzazione di un calcio di rigore al 93′, dinanzi al suo pubblico per il momentaneo 3-3, ma non basta. Ai supplementari le furie rosse trovano altre due reti e chiudono in anticipo la pratica. Il riassunto della Finale e la spiegazione del caso di moviola al 90′.

Parigi 2024, la Spagna trionfa in Finale contro la Francia

Dopo il vantaggio iniziale della Francia con Millot, la Spagna ribalta il risultato in soli dieci minuti grazie a una doppietta di Fermin e un gol di Baena, portandosi sul 3-1. Poi la reazione francese, il 3-2 e il pareggio di Mateta su rigore nei minuti di recupero che ha portato la partita ai supplementari.

Parigi 2024: la moviola della finale di calcio Francia-Spagna

Al minuto 89′ è Aranud Kalimuendo, attaccante della nazionale francese, ad essere atterrato in area di rigore dopo la battuta di un calcio d’angolo. Benat Turrientes, centrocampista 23 enne della Real Sociedad e della Roja, è l’autore del fallo decisivo. Dopo un lungo controllo del VAR, al 90′ da parte dell’arbitro brasiliano Ramon Abatti, il calcio di rigore viene assegnato alla Francia e realizzato da Mateta (attaccante francese fuori quota, 27 enne, del Crystal Palace).

Parigi 2024, Camello decide la finale di calcio

Nei tempi supplementari, la Spagna ritrova il ritmo e si affida al suo pupillo Camello (attaccante 23 enne subentrato all’ 83′ al posto di Ruiz), che segna due gol decisivi. Il primo arriva dopo dieci minuti con un pallonetto a tu per tu con il portiere avversario, mentre il secondo, su contropiede allo scadere, chiude definitivamente la partita e regala alla Spagna il suo secondo titolo olimpico, dopo Barcellona 1992.

Francia sfiora l’impresa

La Francia, che puntava a replicare il successo di Los Angeles 1984 (quando vinse europei e Olimpiadi), ha lottato con determinazione, ribaltando lo svantaggio nel finale dei tempi regolamentari. Tuttavia, nonostante i tentativi di Henry e i cambi efficaci, i Bleus non sono riusciti a contenere la Spagna nei supplementari, dovendosi accontentare dell’argento.

