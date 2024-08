Parigi 2024, record di ascolti per Carini: oltre 3,6 milioni per il fioretto ma sul web la polemica Khelif continua

Il match di boxe è stato visto da quasi 1,9 milioni di spettatori, bene anche l'auditel per ori nel kayak e nel judo, sui social infiamma la polemica

Sono stati probabilmente i 34 secondi più visti della storia della boxe femminile quelli che hanno visto ieri sul ring Angela Carini combattere alle Olimpiadi di Parigi prima di ritirarsi ai primi due colpi che le ha assestato l’algerina Khelif: ascolti alti per tutta la giornata su Rai2 per i Giochi ma sul web la polemica sulla decisione di mollare della pugile azzurra non si placa.

Quasi 1,9 milioni per la Carini a ora di pranzo

Ottimi ascolti sia al mattino che a ora di pranzo per le Olimpiadi su Rai2: l’Atletica leggera, con il quarto posto di Stanco, fa segnare un netto di 764.000, 18,66%, con il Judo un netto di 1.123.000, 25,95%, con il Nuoto un netto di 1.430.000 mentre il discusso match Carini – Khalif è stato visto da 1.896.000 spettatori con uno share del 16,71%;.

Nel pomeriggio bene Canottaggio 2.020.000, 17,84%; Golf 1.397.000, 12,98%; Fioretto femminile 1.386.000, 14,42%, L’oro di De Gennaro nella Canoa kayak fa registrare un netto di 1.218.000, 14,04% mentre la Pallanuoto Italia – Montenegro un netto di 1.120.000, 13,66%. Bene anche il Judo, con la medaglia d’oro di Alice Bellandi, che totalizza un netto di 1.352.000 spettatori.

Ascolti super per la finale di fioretto donne

In access prime-time la Scherma intrattiene 3.666.000 spettatori pari al 22.4, in preserale la Ginnastica Artistica raccoglie 2.598.000 appassionati pari al 19.9%. Su Rai Sport l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 raduna 717.000 spettatori (7.2%) con l’incontro di Beach Volley Svezia-Italia, e 501.000 spettatori (3.6%) con il Tiro con l’Arco.

Boom in prima serata, infine, per la finale di Fioretto femminile a squadre (20:32 – 21:39) con 3.666.000, 22,43% e a seguire Beach Volley femminile Brasile – Italia 1.588.000, 11,33%. Tiene sempre, poi, in second serata, Notti olimpiche 1.214.000, 14,27%.

Ad accendere però gli animi degli italiani più che i due ori sono state le polemiche per il match della Carini: “Il testosterone non c’entra nulla:la Carini “costretta”(e manipolata) ad arrendersi per “montare” il caso e gridare allo scandalo!!!” e poi: “Carini aveva tutto il diritto di ritirarsi e anzi, se riteneva la sua sicurezza compromessa, DOVEVA farlo. Siamo nello sport, non alle Termopili” e anche: “Carini ha fatto bene a lasciare , creando un dibattito . Atlete come la Khelif , non possono gareggiare , perchè a mio avviso sono dopate , se volete dopate dalla natura colpa di malattie , ma rimangono tali”, oppure: “Non stanno giocando a scacchi, stanno praticando uno sport in cui fa la differenza se hai alti livelli di testosterone e se GENETICAMENTE hai caratteristiche maschili (XY).

Volevo vedere voi lì”

La maggioranza però è rimasta delusa dalla pugile azzurra: “Carini opta per la Danza classica la prossima volta.…” e poi: “Avrebbe potuto partecipare alle gare di uncinetto anziché di boxe” e anche “era più grossa di lei, si è presa paura, poteva farsi male. Sarebbe stato equo metterle davanti un ragazzino di 14 anni con uno zaino seven sulle spalle e a lei darle un manganello in mano”, oppure: “Le ricordo che fa boxe e i pugni si danno e si prendono. Andasse a fare la calzetta a questo punto” e infine: “La domanda nasce spontanea se la Carini avesse incontrato l’irlandese Amy Broadhurst donna al 100%, che ha massacrato di botte – vincendo la Finale del campionato mondiale femminile 63 kg del 2022 – Imane Khelif, cosa faceva non si presentava neanche sul ring?”