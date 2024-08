Parigi 2024, Roncadelle d'oro, il sindaco: gare seguite in piedi, emozione indicibile, ecco cosa stiamo organizzando ESCLUSIVA

Roberto Groppelli, che amministra la cittadina bresciana, racconta la gioia della città dopo i trionfi di Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi

“Risponde l’ufficio della segreteria comunale, cultura e sport, digitare due per parlare con il settore cultura e sport”. Basta questo disco, che scatta telefonando al comune di Roncadelle, per far capire quanto la cittadina bresciana dia importanza alle attività sportive. Ieri è stato le jour de glorie per Roncadelle grazie alle due medaglie d’oro conquistate da Giovanni De Gennaro nel kayak e da Alice Bellandi nel judo. Per la città e per il sindaco Roberto Groppelli una gioia infinita. Il primo cittadino si confessa in esclusiva a Virgilio Sport.

Sindaco, superfluo parlare di emozione straordinaria?

“Non si può raccontare, ho seguito in piedi le gare perché seduto proprio non riuscivo a stare. E’ stata un’emozione grandissima ma ci credevamo, c’erano tutti i presupposti per centrare il traguardo con entrambi. Avevo visto De Gennaro prima della partenza per Parigi ed era convinto di farcela dopo la vittoria agli Europei”

Un paesino di 9000 anime che vince gli stessi ori che attualmente ha la Germania, da non credersi. C’è un segreto?

“Siamo 9400 abitanti ma non abbiamo segreti tranne l’impegno che ha sempre avuto l’amministrazione verso lo sport, chiaro che ora saremo ancora più presenti. Abbiamo strutture e capitale umano, con 22 associazioni sportive sul territorio. Diciamo che Roncadelle e sport è un binomio non casuale”

Ha avuto già modo di sentire i due olimpionici?

“Lo farò nelle prossime ore, adesso saranno subissati di telefonate. L’assessore allo sport però ha fatto gli auguri a entrambi”.

Pensate di organizzare una festa per loro?

“Assolutamente sì, già domani su un maxischermo trasmetteremo le immagini dei loro trionfi, poi li aspettiamo al loro ritorno per una grande festa con tutta la città. Tutta Roncadelle è orgogliosa dei loro successi. Giovanni poi lo conoscono tutti, vive qui, si vede spesso in centro, ha partecipato anche alla festa della musica che abbiamo organizzato”

Ieri tutti sono andati a cercare su google Roncadelle per vedere dove si trova, hanno scoperto un bel paesino, con un prestigioso castello…

“E’ un paese a misura d’uomo, si vive bene, oltre allo sport funzionano anche i servizi pubblici, la scuola, non ci lamentiamo”

Oltre a De Gennaro e Bellandi però Roncadelle ha altri due atleti presenti ai giochi

“Sì, la canoista Stefanie Holm e la nazionale di volley Anna Danesi. Già ora Roncadelle è nella leggenda, se poi dovessero arrivare altre due medaglie…Noi ci crediamo”