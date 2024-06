Melluzzo illumina gli Assoluti senza Jacobs, Tortu, Ali e gli altri big: trionfa nei 100 col primato personale

Campionati Italiani a La Spezia, Olimpiadi prenotate per il siracusano: brillano pure Simonelli nei 110 ostacoli, Dosso nei 100 femminili, Dallavalle e Derkach nel triplo.

I big non c’erano, hanno scelto altri modi per avvicinarsi alle Olimpiadi. Solo per citare gli sprinter, mancavano Marcell Jacobs – che ha pure innescato una polemica col presidente federale Stefano Mei – Filippo Tortu, Chituru Ali e Lorenzo Patta. A La Spezia, però, Matteo Melluzzo s’è preso la scena con pieno merito. Vincendo, anzi trionfando nei 100 metri con tanto di primato personale. Il nuovo campione italiano della regina delle corse veloci è lui, il 21enne finanziere siracusano.

Melluzzo show nei 100 metri: è lui il nuovo campione italiano

Melluzzo, nonostante un leggero vento contrario, ha dominato la prova dei 100, chiudendo in dieci secondi e 12 centesimi. Un centesimo sotto il suo precedente record, ma soprattutto un tempo che gli consente di prenotare – l’ufficialità manca, ma dovrebbe arrivare presto – la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. Non solo: questo personale ritoccato rende ora Melluzzo l’ottavo italiano più veloce di sempre. Il sempre più fertile “vivaio” dello sprint italiano, insomma, può contare su un’ulteriore freccia al suo arco, mentre alle sue spalle crescono le prestazioni di Samuele Ceccarelli, secondo in 10”21.

Assoluti La Spezia: Simonelli e Carmassi trionfano negli ostacoli

Ottimi riscontri cronometrici anche nei 110 ostacoli, nonostante un vento contrario di un metro e tre al secondo. Lorenzo Simonelli ha chiuso infatti in 13”18, confermando di essere in uno stato di grazia: poche settimane fa agli Europei di Roma aveva chiuso in 13”05, ma senza vento contro. La regina dei 100 femminili è invece Zaynab Dosso, brava a completare la sua prova in 11”20 davanti a una scatenata Arianna De Masi, seconda a 11”28 e ad appena due centesimi dal personale. Nei 100 ostacoli femminili, invece, successo per la 30enne Giada Carmassi, capace di migliorare il suo personale di quattro centesimi, chiudendo a 12”87, tempo che dovrebbe consentirle di essere a Parigi.

Campionati Italiani Atletica: Dallavalle e Derkach signori del triplo

Pochi brividi nel triplo dove si sono registrati i netti successi di Andrea Dallavalle tra gli uomini e di Dariya Derkach tra le donne. Per il primo la misura di 16 metri e 77, per la seconda di 14 metri e 19, primato personale stagionale. Brutte notizie invece nel decathlon e nell’alto: sogno olimpico quasi definitivamente svanito per Dario Dester, penalizzato a causa dei tre nulli rimediati nel salto in alto. Disciplina in cui, nella prova femminile, si sono vissuti attimi di paura per Elena Vallortigara, vittima di un infortunio alla caviglia destra mentre stava effettuando il secondo tentativo a un metro e 79: la sfortunata atleta azzurra è stata portata via dallo stadio di La Spezia in ambulanza.