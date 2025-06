Diretta Live Musetti-Alcaraz Roland Garros semifinale: Lorenzo per vendicare la finale di Montecarlo

È un momento esaltante per il carrarino. Lorenzo Musetti, infatti, da lunedì sarà il nuovo numero cinque al mondo, ma non finisce qua perché in questo Roland Garros, l’azzurro ha acquisito anche altre certezze e conferme. Seppur il match sia complicato, il toscano ha tutte le carte in regola per poter dire la sua con il fine di approdare all’ultimo atto degli Open di Francia, insomma un sogno dal quale Musetti non ha nessuna intenzione di risvegliarsi. Percorso eccezionale: Lorenzo ha eliminato in rapida sequenza Hanfmann, Galan e Navone; prima di avere la meglio su Rune e Tiafoe in quattro set.

1° Turno: Musetti -Hanfmann 3-0 (7-5, 6-2, 6-0)

-Hanfmann 3-0 (7-5, 6-2, 6-0) 2° Turno: Musetti -Galan 3-0 (6-4, 6-0, 6-4)

-Galan 3-0 (6-4, 6-0, 6-4) 3° Turno: Musetti -Navone 3-1 (4-6, 6-4, 6-3, 6-2)

-Navone 3-1 (4-6, 6-4, 6-3, 6-2) Ottavi: Musetti -Rune 3-1 (7-5, 3-6, 6-3, 6-2)

-Rune 3-1 (7-5, 3-6, 6-3, 6-2) Quarti: Musetti-Tiafoe 3-1 (6-2, 4-6, 7-5. 6-2)