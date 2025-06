Nadal sorpreso dalla rivelazione di Alcaraz: “Se è successo questo è incredibile”. L’elogio di Rafa a Sinner

Nadal ha definito incredibile la capacità di Alcaraz di concentrarsi sugli aspetti a lui utili durante la partita e la sua forza mentale, non dimenticando però di elogiare anche Sinner

È ormai passato qualche giorno dalla finale del Roland Garros, ma negli occhi degli appassionati l’incredibile sfida a cui hanno dato vita Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è ancora vividissima. Così non sorprende che anche Rafael Nadal sia tornato su quello che è da subito stato definito come uno dei match più belli di sempre, focalizzandosi ed esaltando l’impresa del suo connazionale, senza però scordare il n°1 al mondo, al quale riconosce oltre all’incredibile talento anche un atteggiamento impeccabile.

Nadal: “Se è vero quello che dice, Alcaraz è incredibile”

Da due set sotto a campione del Roland Garros annullando ben tre match point consecutivi. L’impresa realizzata da Carlos Alcaraz a Parigi rimarrà per sempre negli annali del tennis. Ma da dove ha trovato la forza soprattutto mentale per mettere in piedi quella rimonta? A stare a sentire il diretto interessato sarebbe merito anche del suo idolo Rafael Nadal e delle sue imprese, alle quali Alcaraz ha affermato di aver pensato per darsi forza e caricarsi quando si ritrovava sotto nel punteggio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una rivelazione e, soprattutto, una forza mentale che hanno sorpreso anche lo stesso Nadal, che in alcune dichiarazioni rilasciate durante l’evento benefico di golf’ The Battle of Stars ha affermato di essere rimasto strabiliato dalla capacità di un ragazzo di 22 anni di concentrarsi su quegli aspetti in un momento così delicato: “Se è accaduto questo, se ha questa capacità mentre gioca, è incredibile. La finale del Roland Garros è stata emozionante e spettacolare. Per Carlos finire con il trofeo tra le mani dopo che Jannik è stato così vicino nell’aggiudicarselo. Be’, sono molto felice per lui. È stata una partita da ricordare per sempre”.

Nadal e l’elogio a Sinner

Nadal, da grande sportivo e uomo quale è, non ha però dimenticato l’altro grande protagonista di quell’avvincente sfida, ovvero Jannik Sinner, la cui sconfitta ha comunque procurato un po’ di dispiacere a Rafa, il quale ha lodato l’incredibile atteggiamento del n°1 al mondo, che nonostante uno stadio intero tutto a favore del suo avversario e un match che da una posizione estremamente favorevole si è completamente ribaltato, non è stato protagonista di comportamenti fuori luogo, un’osservazione che era stata fatta anche da Andy Roddick e che dimostra quanto l’altoatesino sia apprezzato non solo per le sue qualità in campo: “Mi dispiace per Sinner perché, nonostante la difficoltà della partita per lui, ha avuto un atteggiamento impeccabile”.

Nadal: “Il tennis è in buone mani”

La finale del Roland Garros ha confermato ancora una volta e, possiamo anche azzardare, in maniera definitiva che il tennis sia in buone mani anche dopo la – quasi – fine dell’era dei Big3. E di questa opinione è anche Nadal, che già prima del ritiro aveva ammesso di non temere per il futuro dello sport della racchetta e subito dopo il termine della finale di Parigi aveva elogiato l’incredibile spettacolo messo in piedi da Alcaraz e Sinner: “Il tennis è più importante di qualsiasi giocatore. Ogni anno ci saranno campioni del Grande Slam e ognuno farà la sua strada. Sicuramente emergeranno sempre nuove stelle. Ora ci sono due giocatori che sono molto al di sopra degli altri, due grandi campioni e che dovranno tracciare la loro strada. Il tennis è in buone mani”.