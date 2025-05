Roland Garros, il montepremi è da record ma Wimbledon e US Open sono ancora lontani: tutti i premi in palio

L’edizione 2025 dello slam francese sarà la più ricca di sempre con un totale di 56,35 milioni in prize money, ma il torneo parigino paga ancora un distacco rispetto agli altri major

Tutto pronto sulla terra rossa di Parigi con l’edizione 2025 che prenderà ufficialmente il via nella giornata del 25 maggio. In palio c’è la gloria di vincere uno dei tornei più importanti di sempre ma anche dei sostanziosi premi in denaro.

L’aumento del montepremi nel 2o25

Il mondo del tennis continua a vivere un grande momento dal punto di vista economico con i prize money dei tornei che continuano a salire. Anche in questa edizione il montepremi messo a disposizione dagli organizzatori del Roland Garros fa segnare un aumento del 5,21% con un totale di 56,35 milioni di euro rispetto ai 53,478 della scorsa edizione.

La rincorsa a Wimbledon e US Open

Nonotsnate l’aumento dei premi per questa edizione che diventa la più ricca di sempre nella storia del Roland Garros, il torneo francese che si gioca sulla terra rossa nel complesso del Bois de Boulogne a Parigi è ancora all’inseguimento dei suoi cugini “slam” più facoltosi. Il montepremi più alto spetta agli US Open con circa 70 milioni di euro, al secondo posto c’è Wimbledon a quota 60 e al terzo gli Australian Open che nel 2025 hanno messo a disposizione circa 58 milioni di euro.

I premi turno per turno

Negli slam, con una decisione presa già da qualche anno, i prize money a disposizione dei partecipanti sono uguali sia in ambito maschile che in ambito femminile. Questi i premi turno per turno nei tornei di singolare:

1° Turno : 78.000 euro

: 78.000 euro 2° Turno : 117.000 euro

: 117.000 euro 3° Turno : 168.000 euro

: 168.000 euro Ottavi di finale : 265.000 euro

: 265.000 euro Quarti di finale : 440.000 euro

: 440.000 euro Semifinali : 690.000 euro

: 690.000 euro Finalista : 1.275.000 euro

: 1.275.000 euro Vincitore: 2.500.000 euro

Ma anche le qualificazioni per riuscire ad accedere al tabellone principale possono essere una fonte di guadagno e in questa stagione sono aumentati:

1° Turno Qualificazioni : 21.000 euro

: 21.000 euro 2° Turno Qualificazioni: 29.500 euro

29.500 euro 3° Turno Qualificazioni: 43.000 euro

Premi in denaro invece più bassi per i due tornei di doppio con le cifre che si intendo per coppia: