Tennis, Australian Open: montepremi da record, adesso l’Happy Slam rende ancora più felici

01-01-2024 16:00

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Nuovo incremento nel prize money del primo slam dell’anno. Il montepremi dell’Australian Open sale infatti a 86.5 milioni di dollari australiani, ben 10 milioni in più (il 13% sul totale) in confronto alla passata edizione vinta da Novak Djokovic, con l’aumento che va a incidere soprattutto sui primi turni e sulle qualificazioni.

Montepremi in continua crescita

Continua a crescere il montepremi dell’Australian Open, che nell’edizione del 2024 fa registrare un incremento del 13% arrivando alla cifra totale di 86 milioni di dollari australiani. Una tendenza, quella dell’aumento del prize money, che si verifica da anni. Basti pensare che dall’edizione del 2015 il montepremi è più che raddoppiato e addirittura più che quadruplicato se lo si confronta con l’edizione del 2005.

Nello specifico la crescita di quest’anno ha permesso di aumentare il premio per chi farà meno strada nel torneo. L’incremento maggiore è infatti riservato a chi non supererà il primo turno di qualificazione, che da quest’anno si porterà a casa una cifra pari a 31.250 dollari australiani (19.500 euro), ovvero il 20% in più rispetto al 2023. Anche il primo turno del tabellone principale ha registrato un’importante crescita pari al 13% se paragonata all’edizione passata.

Le parole del direttore Tiley

Queste le dichiarazioni del direttore dell’Australia Open, Craig Tiley, a proposito dell’aumento del montepremi: “Abbiamo incrementato il prize money per tutti i turni dell’Australian Open con le maggiori crescite che si registrano nelle qualificazioni e nei primi turni di singolare e doppio. È fondamentale per il continuo successo del torneo fare in modo che i migliori giocatori del mondo ottengano un compenso adeguato perché siamo consapevoli che ciò permette agli atleti di investire nella propria carriera e a prepararsi al meglio per tutto il resto dell’anno. Il nostro obiettivo è che l’Australia rimanga il trampolino di lancio per la stagione tennistica globale e che i giocatori e i loro tema abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per permettergli di giocare al meglio e continuare a godersi l’Happy Slam”.

La suddivisione del montepremi

Questa la suddivisione del prize money che, sia nel singolare che nel doppio, è uguale tra uomini e donne.

Tabellone principale singolare:

Vittoria: $3.150.000 (€1.945.700)

Finale: $1.725.000 (€1.065.500)

Semifinale: $990,000 (€611.500)

Quarti di finale: $600,000 (€370.600)

Ottavi di finale: $375,000 (€231.600)

Terzo turno: $255,000 (€157.500)

Secondo turno: $180,000 (€111.200)

Primo turno: $120,000 (€74.120)

Tabellone di qualificazione:

Terzo turno: $65,000 (€40.150)

Secondo turno: $44,100 (€27.240)

Primo turno: $31,250 (€19.300)

Tabellone di doppio (premio per coppia):

Vittoria: $730,000 (€450.900)

Finale: $400,000 (€247.000)

Semifinale: $227,500 (€140.500)

Quarti di finale: $128,000 (€79.100)

Ottavi di finale: $75,000 (€46.300)

Secondo turno: $53,000 (€32.700)

Primo turno: $36,000 (€22.200)

Tabellone doppio misto (premio per coppia):