Volley femminile, Italia-Polonia 3-0: Egonu e compagne da paura, Velasco subito in finale di Nations League

Un'Italia da impazzire al cospetto delle forti polacche: Egonu ne fa 22 e trascina le compagne in finale, dove domani sfideranno una tra Giappone e Brasile.

Signori, questa è grande Italia: demolisce 3-0 la Polonia, ricambiandole il favore ricevuto nella gara inaugurale della week 1 della VNL, e vola in finale dove domani sfiderà una tra Giappone e Brasile, impegnate nel pomeriggio nella seconda semifinale. Ma è evidente che se queste sono le premesse, tutte dovranno fare i conti con le azzurre di Velasco. Che dominano oltre ogni ragionevole dubbio (25-18, 25-17, 25-12), dimostrando di aver trovato in fretta la formula giusta per spingersi verso lidi inesplorati. E soprattutto, di aver ritrovato colei che più di ogni altra giocatrice può cambiare il corso degli eventi.

Egonu viene da un’altra galassia: Velasco gongola

Perché da quando è tornata in azzurro, Paola Egonu s’è rivelata essere di un’altra galassia. Anche le polacche, che non se l’erano trovata contro nella gara disputata un mese fa, hanno capito che contro questa Paoletta c’è poco da fare: dominio imbarazzante in attacco, atteggiamento decisamente convincente a muro, più turni di servizio ficcanti e mai banali.

L’Italia gira intorno a Egonu, ma trascinate dalla loro leader tutte riescono a offrire il meglio di sé: Myriam Sylla sembra tornata su livelli che non si vedevano da tempo, Alessia Orro tanto in cabina di regia quanto in difesa (5 muri punto: oh ragazzi… fa la palleggiatrice…!) dimostra di essere un fattore a tutti i livelli e anche le nuove leve (Degradi ma anche Antropova) quando chiamate in casa dimostrano di saperci stare su questo palcoscenico.

Velasco così se la gode tutta: sarà pur vero che la Polonia veniva dalla battaglia vinta al quinto set contro la Turchia il giorno prima, ma il divario contro questa versione azzurra è parso troppo evidente. E tale da far pensare che la strada sia quella giusta.

