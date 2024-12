Mondiale per Club, Egonu e Fahr regine della notte: vittorie all'esordio per Milano e Conegliano

Hangzhou: Paoletta e Orro griffano il 3-0 del Numia Vero Volley al Gerdau Minais, Sara e Gabi protagoniste per la Prosecco Doc Imoco contro le altre brasiliane del Dentil Praia.

Missione compiuta sia per Milano sia per Conegliano all’esordio nel Mondiale per Club di volley femminile ad Hangzhou, in Cina. Il sestetto guidato da Lavarini ha rotto il ghiaccio con un convincente 3-0 alle brasiliane del Gerdau Minas nel primo incontro del girone A, quello di Santarelli ha fatto altrettanto contro il Dentil Praia, altra formazione verdeoro, per il gruppo B. E sulla carta erano queste le due partite più complicate della fase eliminatoria.

Volley, Milano parte bene ad Hangzhou: Egonu e Orro show

Non particolarmente sofferta la vittoria di Milano nella prima partita. Sin dai primi scambi Sylla e compagne hanno fatto vedere di essere nella loro versione migliore, dimenticando gli impacci e mettendo da parte i problemi della prima parte di stagione. Ampio il gap nel primo set (25-17), appena più sofferta la vittoria del secondo (25-22), con un pericoloso recupero delle brasiliane da -7 a -2 nel finale. Decisamente più combattuto il terzo e conclusivo parziale, vinto da Milano solo ai vantaggi (27-25). Egonu top scorer con 18 punti, otto a testa per Sylla, Kurtagic e Danesi, applausi per la regìa di Orro (2). Nel Minas 18 punti per la scatenata Kisy.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mondiali, Fahr e Gabi guidano Conegliano contro il Dentil Praia

Non particolarmente complicato l’esordio pure per Conegliano. Per la squadra di Santarelli diventano 19 i successi consecutivi in stagione: 13 in campionato, quattro in Champions, uno in Supercoppa e uno ora al Mondiale. Fahr e Gabi con 12 punti a testa le migliori marcatrici del confronto col Dentil Praia, vinto a mani basse: 25-20, 25-15 e 25-15 i parziali. In doppia cifra pure Haak e Zhu Ting, che ha sentito aria di casa ad Hangzhou. Applausi anche per De Gennaro e per Wolosz, lucidissima nell’organizzazione del gioco e nella distribuzione dei palloni per le sue compagne.

Mondiale per Club Volley, i prossimi impegni di Milano e Conegliano

Il più è fatto adesso, dunque. Sia per Milano sia per Conegliano. Le altre avversarie dei rispettivi gironi, sulla carta, appaiono di livello inferiore alle brasiliane. Conegliano tornerà in campo alle 2 di questa notte contro le vietnamite del Ninh Binh, poi chiuderà la fase eliminatoria alle 8 di venerdì 20 contro le giapponesi del Kawasaki. Per Milano l’appuntamento è fissato per le 12.30 di mercoledì 18 contro le cinesi del Tianjin, chiusura giovedì 19 alle 12.30 contro le egiziane dello Zamalek. Alle semifinali, fissate per sabato 21 (ore 8 e 12.30 italiane) accedono le migliori due di ogni gruppo. Domenica 22 alle 8 e alle 12.30 ci sono le finali per il terzo e il primo posto. E si va già verso l’ennesimo Milano-Conegliano.