Egonu e De Gennaro si giocano il mondo: Milano e Conegliano al Mondiale per Club, calendario e dove vederlo

I sestetti di Lavarini e di Santarelli ad Hangzhou per il torneo iridato: tutto quello che c'è da sapere sul trofeo che può regalare un'altra soddisfazione al volley italiano.

Dopo aver conquistato la gloria olimpica, Paola Egonu e Moki De Gennaro vogliono prendersi il mondo. Sono loro le stelle di Milano e Conegliano, le due squadre italiane che si affacciano al prestigioso appuntamento del Mondiale per Club al via nella notte ad Hangzhou, città di undici milioni di abitanti di cui molti italiani ignorano persino l’esistenza. Dal 17 al 22 dicembre questa metropoli della Cina sarà il centro del mondo pallavolistico, con in palio il titolo iridato a livello di club.

Mondiali, Egonu la grande speranza di Milano

Per il Numia Vero Volley Milano un eventuale successo sarebbe un ottimo modo per raddrizzare una stagione iniziata maluccio, con qualche battuta d’arresto di troppo in campionato (Sylla e compagne sono terze, dietro proprio Conegliano e Scandicci, la squadra di Antropova) e col secondo posto quasi certo nel girone di Champions: costringerà a giocare un turno in più nelle sfide a eliminazione diretta. La grande speranza delle milanesi, manco a dirlo, si chiama Paoletta. Egonu ha ormai recuperato dal problema alle fosse nasali e sta collezionando prestazioni magiche in successione. Basteranno?

L’imbattibile Conegliano di Santarelli all’esame iridato

Il problema principale di Milano, almeno negli ultimi tempi, è che ovunque giochi – campionato, Coppa Italia, Supercoppa, Champions – a un certo punto si ritrova davanti l’imbattibile Conegliano. E molto probabilmente sarà così anche al Mondiale. Le venete non hanno perso una sola partita in stagione, a dire il vero in Serie A1 non hanno lasciato per strada neppure un punto, e a un sestetto già ben collaudato hanno aggiunto altri pezzi da novanta come Gabi o Zhu Ting. Un Dream Team allenato da un “mago”, Santarelli, marito di De Gennaro, il miglior libero al mondo a dispetto degli anni che passano. Ma Moki sembra aver acquisito il segreto dell’eterna giovinezza.

Volley, Mondiale per Club: i gironi e la formula

Il format del Mondiale per Club di volley femminile è lo stesso di quello maschile, vinto dai brasiliani del Sada Cruzeiro in finale ai danni di Trento. Otto squadre divise in due gironi, le prime due di ogni gruppo vanno in semifinale, con la finale in programma domenica 22 dicembre alle 12.30 italiane. Nel girone A ci sono Milano, le brasiliane del Gerdau Minais, le cinesi del Tianjin Bohai Bank e le egiziane dello Zamalek, nel girone B Conegliano, le brasiliane del Dentil Praia, le giapponesi del Kawasaki e le vietnamite del Ninh Binh.

Mondiali per Club volley: calendario e dove vederli in tv

Debutto per Milano alle 2 della notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre contro il Gerdau, a seguire (ore 5.30) Conegliano sfida il Praia. Tra martedì e mercoledì (sempre alle 2) Conegliano affronta il Ninh Binh, mentre alle 12.30 di mercoledì Milano sfida il Tianjin. Giovedì 19 dicembre alle 12.30 c’è Milano-Zamalek, venerdì 20 alle 8 c’è Conegliano-Kawasaki. Le semifinali sono fissate per sabato 21 (alle 8 e alle 12.30 italiane, meno male), domenica 22 alle 8 la finale per il terzo e alle 12.30 quella per il primo posto. Diretta tv in streaming su DAZN e VBTV, per abbonati.