Volley femminile, Egonu e De Gennaro al Mondiale: c'è Novara-Scandicci ed è sprint per la Coppa Italia

Milano e Conegliano hanno già giocato e sono dirette in Cina per la kermesse iridata di fine anno: riflettori sul big match tra Tolok e Antropova e sul volatone per la coppa.

Ultima giornata d’andata per il massimo campionato di volley femminile. In programma infatti il 13mo turno della Serie A1 Tigotà, che ha già visto disputarsi due delle sette partite in calendario. Milano-Chieri e Perugia-Conegliano, infatti, si sono giocate addirittura a ottobre (vittoria in quattro set per le milanesi e in tre per le venete), per gli impegni delle squadre di Lavarini e Santarelli al Mondiale per Club cinese, al via martedì 17 e la cui finalissima è in programma domenica 22. Spicca il match tra Novara e Scandicci, mentre già da delineare la griglia dei quarti di Coppa Italia, con tre squadre – Vallefoglia, Firenze e Pinerolo – in lotta per l’ultimo posto.

Volley, Bernardi contro la lanciatissima Antropova

La partitissima dell’ultimo turno d’andata va in diretta su Rai 2 (domenica, ore 15.30): Novara, quarta forza del torneo, prova ad accorciare il gap da Scandicci , seconda, e magari a superare Milano, impresa che riuscirebbe in caso di vittoria in tre o quattro set. L’imperativo per il coach novarese Bernardi, dopo le polemiche in settimana col tecnico di Conegliano Santarelli, è trovare un modo per fermare la scatenata Antropova. Per Kate una settimana da sogno, col successo nella sfida diretta contro Egonu prima e con la qualificazione anticipata ai quarti di Champions, arrivata grazie al successo su Stoccarda in cui è stata nominata ancora una volta MVP.

Serie A1: Vallefoglia, Firenze e Pinerolo si giocano la Coppa

Il resto del programma riguarda soprattutto la lotta per l’ottavo posto, l’ultimo che consente di accedere ai quarti di Coppa Italia, e quella per la zona salvezza. Talmassons, ancora a secco di successi in casa, ospita Busto Arsizio che sogna di accomodarsi in quarta posizione. Vallefoglia ha bisogno di almeno un punto a Cuneo per essere sicura di chiudere l’andata tra le prime otto, Firenze e Pinerolo devono battere in tre o quattro set rispettivamente Bergamo e Roma e sperare in un sorpasso in extremis. Il tutto nel weekend in cui la Fipav ha ufficializzato la conferma di Velasco al timone della Nazionale fino al 2028.

Volley A1 femminile: programma 13a giornata

Il quadro completo del tredicesimo turno della Serie A1 Tigotà, con date, orari e dirette tv:

Numia Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (già giocata)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (già giocata)

Cda Talmassons-Eurotek Uyba Busto Arsizio (14/12, ore 20.45 – VBTV e Rai Sport)

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci (15/12, ore 15.30 – VBTV e Rai 2)

Honda Olivero Cuneo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (15/12, ore 16 – VBTV e DAZN)

Il Bisonte Firenze-Bergamo (15/12, ore 17 – VBTV)

Wash4green Pinerolo-Smi Roma (15/12, ore 17.30 – VBTV e DAZN)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 39

Scandicci 29

Milano* 28

Novara 25

Busto Arsizio 24

Chieri* 23

Bergamo 18

Vallefoglia 15

Firenze, Pinerolo 12

Perugia* 11

Talmassons 8

Cuneo, Roma 7

*1 partita in più

Volley A1 femminile: il prossimo turno (21-22 dicembre)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Il Bisonte Firenze (21/12, ore 20.30)

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri (22/12, ore 15.30)

Honda Olivero Cuneo-Savino Del Bene Scandicci (22/12, ore 16)

Cda Talmassons-Smi Roma (22/12, ore 17)

Bergamo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (22/12, ore 17.30)

Numia Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo (rinviata al 29/1 per gli impegni nel Mondiale per Club)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Prosecco Doc Imoco Conegliano (rinviata al 29/1 per gli impegni nel Mondiale per Club)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani affronta in casa il Clai Imola. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, di scena sul campo del Tecnoteam Albese Como.