Volley femminile, Tolok supera Antropova e Scandicci cade a Novara: Coppa Italia, il tabellone dei quarti

Definiti gli accoppiamenti del turno eliminatorio in gara secca del 29-30 dicembre: Conegliano-Vallefoglia, Novara-Busto Arsizio, Scandicci-Bergamo e Milano-Chieri.

Con Conegliano e Milano già partite alla volta della Cina, dove dal 17 al 22 dicembre saranno in gara per conquistare il titolo mondiale nel torneo a otto di Hangzhou, i riflettori del massimo campionato di volley femminile erano tutti su Novara, dove l’Igor Gorgonzola affrontava la lanciatissima Savino Del Bene Scandicci. A Bernardi, coach delle piemontesi, è riuscita l’impresa di frenare la lanciatissima Antropova: 3-2 per le sue giocatrici, trascinate da super Tolok, e quarto posto blindato dagli assalti di Busto Arsizio. Definita anche l’ultima qualificata ai quarti di Coppa Italia: Vallefoglia, grazie al successo di Cuneo.

Volley, Scandicci cade a Novara: Alsmeier MVP

Grande sfida ed emozioni infinite tra Novara e Scandicci, nobilitata dalla diretta in chiaro su Rai 2. Sfida che le piemontesi hanno portato a casa con le unghie, imponendosi al quinto set e conquistando due punti di capitale importanza. MVP di giornata la novarese Alsmeier, autrice di 20 punti. Ancor meglio ha fatto Tolok (21), mentre Ishikawa s’è fermata (si fa per dire) a 18. A Scandicci non sono bastati i 26 palloni messi a terra dalla solita straordinaria, immarcabile, eccezionale Antropova. “Abbiamo commesso tante errori in battuta, soprattutto in quei momenti in cui avremmo dovuto rischiare meno. Ciò detto, c’è da essere comunque soddisfatte della prestazione”, il mea culpa della toscana Graziani.

Serie A1: Vallefoglia conquista il pass per la coppa

Bastava un punto, ne ha portati a casa due Vallefoglia sul campo di Cuneo, staccando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. L’analisi di Bici, MVP con 27 punti: “L’importante era vincere, abbiamo avuto degli alti e bassi ma siamo restati sempre sul pezzo, senza mai perdere il filo del gioco”. A Pinerolo non è bastato il 3-0 su Roma, mentre continuano a stupire Busto Arsizio e Bergamo. Per l’Eurotek UYBA successo al quinto set in casa di Talmassons, che proprio non riesce a vincerne una tra le mura amiche. Per le orobiche, invece, prezioso colpaccio in quattro set a Firenze sul Bisonte.

Coppa Italia, il tabellone dei quarti di finale

Definiti intanto gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia. Si gioca in gara secca domenica 29 dicembre, con un posticipo fissato per il 30: chi vince accede alle Final Four di Bologna dell’8-9 febbraio. A sfidarsi il 29 saranno Novara e Busto Arsizio, Scandicci e Bergamo, Milano e Chieri. La sera dopo toccherà a Conegliano e Vallefoglia. Il tabellone metterà poi di fronte in semifinale alla Unipol Arena la vincente di Conegliano-Vallefoglia e di Novara-Busto Arsizio nella parte alta e la vincente di Scandicci-Bergamo e Milano-Chieri nella parte bassa.

Volley A1 femminile: risultati 13a giornata

Il quadro completo del tredicesimo turno della Serie A1 Tigotà:

Numia Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (giocata a ottobre)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (giocata a ottobre)

Cda Talmassons-Eurotek Uyba Busto Arsizio 2-3

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci 3-2

Honda Olivero Cuneo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3

Il Bisonte Firenze-Bergamo 1-3

Wash4green Pinerolo-Smi Roma 3-0

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 39

Scandicci 30

Milano 28

Novara 27

Busto Arsizio 26

Chieri 23

Bergamo 21

Vallefoglia 17

Pinerolo 15

Firenze 12

Perugia 11

Talmassons 9

Cuneo 8

Roma 7

Volley A1 femminile: il prossimo turno (21-22 dicembre)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Il Bisonte Firenze (21/12, ore 20.30)

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri (22/12, ore 15.30)

Honda Olivero Cuneo-Savino Del Bene Scandicci (22/12, ore 16)

Cda Talmassons-Smi Roma (22/12, ore 17)

Bergamo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (22/12, ore 17.30)

Numia Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo (rinviata al 29/1 per gli impegni nel Mondiale per Club)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Prosecco Doc Imoco Conegliano (rinviata al 29/1 per gli impegni nel Mondiale per Club)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni piega 3-0 in casa il Clai Imola con 12 punti di Serena Ortolani. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, passa autorevolmente in tre set sul campo del Tecnoteam Albese Como.