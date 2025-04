Sinner, dopo il caso Pellegrini e le parole di Serena Williams la tensione è alle stelle: l’allarme di Bertolucci sul tifo tossico

Un caso mediatico e social che con lo sport sembra avere poco a che vedere: il nome di Jannik Sinner si trova coinvolto suo malgrado in una discussione social che negli ultimi mesi ha vissuto una vera e propria escalation

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La mancanza di Jannik Sinner si fa sentire, sempre di più. I tre mesi di stop dell’atleta azzurro dopo il patteggiamento con la Wada sono stati difficili da sopportare per i suoi tifosi che vogliono vederlo sempre in campo, e di certo tutte le polemiche (pro e contro) sul suo caso non hanno aiutato, portando a una situazione che negli ultimi giorni è diventata quasi incandescente.

Gli attacchi a Federica Pellegrini

Gli ultimi giorni, quelli che hanno preceduto il ritorno ufficiale agli allenamenti di Sinner, sono stat caratterizzati soprattutto dalle parole di Federica Pellegrini che sul caso doping che ha riguardato il numero 1 mondiale è andata all’assalto, forse anche in maniera poco mirata. La presa di posizione molto netta dell’ex nuotatrice, anche membro del CIO, non è piaciuta ai tifosi del tennista che sui social hanno ingaggiato una vera e propria battaglia. Vero che nelle dichiarazioni della Divina c’erano dei passaggi che lasciavano trasparire una mancanza di informazioni sulla vicenda, ma le cose sono presto degenerate.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il caso Sara Curtis

Una situazione che è esplosa in maniera forse definitiva negli ultimi e con un episodio che col tennis e Sinner sembrano non avere nulla in comune. I record fatti segnare da Sara Curtis agli Assoluti di Riccione (50 stile e 100 stile, quest’ultimo tolto proprio a Federica Pellegrini) hanno scatenato una shitstorm nei confronti dell’ex nuotatrice. I post di media e addetti ai lavori che celebravano i traguardi della 18enne nuotatrice piemontesi sono stati presi d’assalto dai fan dell’altoatesino che li hanno utilizzati per attaccare ancora una volta Pellegrini. Una situazione che ha vissuto una seconda escalation dopo che sono arrivate anche le dichiarazioni della leggendaria Serena Williams sul caso doping.

L’allarme di Bertolucci

A tirare fuori per prima il concetto di tifo tossico è la giornalista Lia Capizzi che sulla sua pagina Twitter scrive: “Credo che Jannik Sinner si meriti tifosi alla sua altezza, in termini di educazione, eleganza e rispetto. Non invece una fanbase che rischia di diventare tossica. Se scrivo di Sara Curtis che senso ha rispondere con frecciate rivolte a Federica Pellegrini? Forse alcun tifosi di Jannik dimenticano che tutti noi ci siamo innamorati di lui per il talento, l’abnegazione, per la semplicità ma anche per la maturità e la grave nel soppesare le cose in ogni contesto”.

Un campanello d’allarme che viene raccolto anche dall’ex capitano di Davis e commentatore Sky, Paolo Bertolucci: “Seguendo la traccia di Lia Capizzi ricordo che Jannik Sinner ci insegna educazione e rispetto. Evitiamo di formare una fanbase tossica. Lui non la merita”.