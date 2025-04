Serena Williams, pugnalata a Jannik Sinner: "L'avessi fatto io, mi avrebbero dato 20 anni e tolto gli Slam"

L'ex campionessa a sorpresa spara a zero sul caso doping riguardante il suo "amico" italiano: "Non posso fare a meno di pensare a quanto subito da Maria Sharapova".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

E meno male che si è sempre definita una sua fan, se non proprio una sua “amica”. Serena Williams, nel corso di un’intervista al Time, ha sparato a zero su Jannik Sinner e sul caso Clostebol, chiusosi – come noto – con la sospensione di tre mesi concordata tra i legali del rosso di San Candido e gli emissari della Wada. Una pugnalata al cuore, o forse alla schiena di Jannik, le dichiarazioni al vetriolo dell’ex star del tennis a stelle e strisce. Anche un po’ vittimistiche. La sintesi: “L’avessi fatto io, mi avrebbero dato venti anni e tolto i titoli Slam“.

Sinner, le sconvolgenti parole di Serena Williams sul doping

Davvero poco eleganti le considerazioni di Serena sulla questione: “Sono stata umiliata così tanto, non voglio sminuire nessuno. Il tennis maschile ha bisogno di lui. Se l’avessi fatto io, mi avrebbero dato venti anni. Siamo onesti. Mi avrebbero tolto i titoli del Grande Slam”. Dopo Nick Kyrgios e Federica Pellegrini, insomma, anche Serena s’iscrive al partito degli accusatori del rosso di San Candido. Con tanto di ulteriore caduta di stile, visto che la minore delle sorelle Williams ha tirato in ballo pure Maria Sharapova.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serena chiama in causa Maria Sharapova: “Provo pena per lei”

Nel corso della stessa intervista, infatti, Serena ha fatto il nome della campionessa russa, squalificata due anni per doping nel 2016 – poi la pena in appello è stata ridotta a 15 mesi – nonostante un ente indipendente avesse stabilito che la sua infrazione non potesse essere considerata volontaria. “Stranamente, non posso fare a meno di pensare a Maria per tutto questo tempo. Non posso fare a meno di provare pena per lei“, le parole di Serena. E Sharapova? Come sottolineato dal Time, ha preferito non commentare.

Dopo il bastone, la carota: “Adoro Sinner, contenta rientri a Roma”

L’aspetto surreale della vicenda è che Serena Williams, per l’appunto, si è sempre considerata una fan del numero 1 ATP. A marzo 2024, dopo un successo su Medvedev, aveva voluto incontrarlo personalmente per congratularsi con lui sul centrale di Miami. “Avrei voluto il tuo dritto”, l’ammissione seguita da un complimento in perfetto italiano: “Congratulazioni, incredibile”. Ora questa pugnalata. Appena addolcita dalle considerazioni successive: “Jannik è una personalità fantastica. Adoro quel ragazzo, adoro questo sport. È un grande per questo sport. Sono contenta che rientri a Roma, il tennis ha bisogno di lui“.