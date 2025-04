Alcaraz e Zverev mandano "segnali" a Sinner: volano in finale a Barcellona e Monaco di Baviera

Jannik Sinner può prendere appunti: Alcaraz e Zverev dimostrano di essere cresciuti tanto anche sulla terra, conquistando le finali a Barcellona (contro Rune) e Monaco (contro Shelton)

Vanno via in coppia, come i carabinieri: Carlos Alcaraz e Alexander Zverev la paletta vorrebbero alzarla nel momento in cui si materializzerà davanti ai loro occhi la sagoma di Jannik Sinner, che tra poco meno di tre settimane tornerà ufficialmente in pista sulla terra del Foro Italico, e che nella circostanza dovrà fare molta attenzione a quello che lo spagnolo e il tedesco gli riserveranno come trattamento di benvenuto. Perché sulla terra di Barcellona e Monaco di Baviera hanno deciso di seguire destini paralleli, ma (sin qui almeno) rivelatisi vincenti: entrambi hanno conquistato la finale dei tornei 500 della settimana, accorciando la forbice che li divide dalla vetta del ranking occupata appunto da Sinner.

Stavolta Alcaraz non lascia spago a Fils: domani finale con Rune

Alcaraz è la minaccia più conclamata di tutte: battendo 6-2 6-4 Fils, che solo una settimana fa a Monte Carlo lo aveva fatto penare e non poco, ha abbattuto il muro dei -2.000 punti di ritardo dalla vetta, oltre a centrare la nona vittoria su altrettante partite disputate in questo mese sul rosso. Superficie che sulla carta non dovrebbe essere la più congeniale tra quelle battute dal murciano, sebbene al Roland Garros sappiano perfettamente che sia Alcaraz, visti i trascorsi del passato.

E la marcia d’avvicinamento al ritorno a Parigi, per ora, non ha accusato alcuna flessione: a Barcellona il numero 2 del mondo è andato via intonso senza cedere neppure un set, e quella con Fils è stata certamente la prova più apprezzabile sia dal punto di vista della qualità offerta, sia soprattutto della continuità mostrata. Niente blackout come nei giorni precedenti (e con avversari anche più morbidi), ma una chiara predominanza mostrata sin dalle battute iniziali, col primo break di giornata trovato nel terzo gioco e poi bissato nel quinto, salendo rapidamente sul 6-2 col quale ha chiuso il primo parziale.

Nel secondo c’è stato un po’ più di equilibrio, ma sempre con il francese costretto a remare nella tempesta: due palle break salvate nel game d’apertura, una terza concessa ma non annullata nel terzo, mentre lo spagnolo ha saputo giocare bene l’unica opportunità che Fils si era creato per andare a rimettersi on serve. Con percentuali al servizio ben superiori al 70%, Alcaraz ha mandato un altro segnale importante: domani contro Rune proverà a conquistare il terzo torneo stagionale dopo Rotterdam e Monte Carlo, continuando a mostrarsi come la minaccia più reale verso il regno di Sinner.

Zverev, che bella sorpresa: sfiderà Shelton in Baviera

Zverev tuttavia non è voluto essere da meno: a Monaco ha sconfitto in due set l’ungherese Fabio Maroszan (7-6 6-3), che nel primo parziale le ha provate tutte per restare aggrappato alla vivacità del tedesco, che è partito a razzo trovando il break nel gioco d’apertura, salvo poi concedere un piccolo passaggio a vuoto nel quarto, con Maroszan bravissimo ad approfittarne. Epilogo inevitabile al tiebreak, dominato però da uno Zverev che non ha lasciato scampo ai tentativi in risposta dell’ungherese, fermato due volte dal nastro.

Nel secondo set il canovaccio s’è mantenuto fedele: il gioco che ha deciso la contesa è stato l’ottavo, quando alla seconda palla break Zverev ha trovato il punto del 5-3 prima di andare a chiudere senza patemi nell’ultimo gioco sul proprio servizio. Domani sarà Ben Shelton a provare a mettersi tra il numero 3 del mondo e la prospettiva di centrare il primo titolo nel 2025 dopo la sconfitta patita in Australia a gennaio da Sinner.

Per Sascha è comunque confortante sapere che anche sul rosso le cose stanno prendendo la piega desiderata: dopo una prima parte d’anno complicata, la finale in terra bavarese potrebbe accendere quella luce che era rimasta nascosta chissà dove nelle ultime settimane. E rilanciare la corsa al trono di Sinner, che quando rientrerà al Foro Italico si ritroverà a dover fare i conti con due avversari che hanno fatto capire di sapere cosa vogliono dalla vita.