ATP Rotterdam: Alcaraz batte De Minaur, succede a Sinner e gli recupera 1000 punti. Come cambia la classifica

Carlos Alcaraz conquista il suo primo titolo indoor in carriera battendo Alex de Minaur e succedendo così a Jannik Sinner nell'albo d'oro dell'ATP 500 di Rotterdam

Al termine di un combattuto match contro Alex de Minaur, sconfitto per 6-4 3-6 6-3, Carlos Alcaraz torna a conquistare un titolo – il primo della sua carriera su un campo indoor – da quello dello scorso ottobre vinto a Pechino. Lo spagnolo succede dunque nell’albo d’oro dell’ATP 500 di Rotterdam a Jannik Sinner, al quale rosicchia anche 1000 punti in classifica.

Alcaraz batte De Minaur

Dopo mesi di astinenza Carlos Alcaraz vuole tornare a impreziosire il proprio palmares con un nuovo titolo – l’ultimo da lui conquistato risale allo scorso ottobre quando sconfisse Jannik Sinner all’ATP 500 di Pechino -, il primo della sua carriera su un campo indoor. La volontà dello spagnolo è lampante si dai primi giochi, tanto da riuscire a portarsi avanti di un break già nel terzo game. Nell’ottavo gioco Alcaraz incappa però in un brutto turno di battuta subendo il contro-break di Alex de Minaur. L’australiano non fa però tempo a festeggiare visto che nel gioco successivo lo spagnolo si riporta avanti di un break chiudendo poi per 6-4.

Nonostante la conquista del primo parziale, Alcaraz sembra rientrare in campo nel secondo set con le idee più confuse di prima e un evidente nervosismo che aumenta a ogni errore commesso, con la conseguenza che De Minaur riesce a portarsi immediatamente avanti di un break, con la chance di dilagare nel quarto gioco. Lo spagnolo sembra ritrovare la calma sul finire del parziale, ma non riesce a sfruttare una palla del contro break nel settimo game, permettendo all’australiano di chiudere sul 6-3 in suo favore.

Le impressione della fine del secondo set trovano conferma nell’inizio del terzo, con Alcaraz che si procura subito una palla break, senza però riuscire a convertirla. Poco male però per lo spagnolo, che nel sesto gioco alza il proprio livello – sfruttando anche un evidente calo fisico dell’australiano che è apparso anche influenzato -, giocando in maniera molto aggressiva in risposta e procurandosi due chance consecutive di strappare la battuta a De Minaur, che cede il servizio alla prima occasione su una risposta aggressiva dello spagnolo, che poi chiude il set sul 6-2 con un altro break nell’ottavo game.

Alcaraz succede a Sinner nell’albo d’oro di Rotterdam

Alcaraz succede dunque a Sinner, che l’anno scorso vinse sempre contro de Minaur, nell’albo d’oro dell’ATP 500 di Rotterdam. Carlitos diventa così anche il primo spagnolo a trionfare nel torneo olandese. Prima di lui i migliori risultati raggiunti qui da uno spagnolo erano state le finali raggiunte dal suo coach Juan Carlos Ferrero, battuto nel 2004 dall’australiano Lleyton Hewitt, e da Rafa Nadal, sconfitto da Andy Murray nel 2009.

Come cambia la classifica: Alcaraz si avvicina a Sinner

Grazie a questo successo Alcaraz incrementa il proprio bottino in classifica di 500 punti salendo a 7510 punti nel ranking riavvicinandosi così a Sinner, che invece al termine della prossima settimana perderà proprio i 500 punti del titolo conquistato all’ATP 500 di Rotterdam la passata stagione, con Carlos che dunque può già considerare di aver recuperato 1000 punti su Jannik. Lo spagnolo poi perderà i 100 punti della semifinale dell’ATP 250 di Buenos Aires del 2024, comunque una piccola parte di quanto recuperato a Jannik.

Con la conferma della finale a Rotterdam risale il ranking anche De Minaur, che eguaglia il proprio best ranking scavalcando Daniil Medvedev e Novak Djokovic e tornando in sesta posizione. All’australiano in realtà non sono ancora stati tolti i punti della passata stagione, che – come per Sinner – verrano scalati al termine della prossima settimana, quando dunque tornerà a essere ottavo.