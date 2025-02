Jannik Sinner stroncato da Fabrizio Corona: "Tutelato per business, ammetta lo sbaglio e paghi. Bravo Kyrgios"

L'ex re dei paparazzi attacca il numero 1 del tennis per il caso doping: "Meritava un mese di gogna mediatica e poi la squalifica. Ma il dualismo con Alcaraz porta soldi".

L’attacco a Jannik Sinner. E la solidarietà a Nick Kyrgios. Fabrizio Corona prende posizione sul caso doping e si schiera tra i forcaioli, quelli che chiedono punizioni esemplari per il rosso di San Candido, positivo al Clostebol a due controlli effettuati lo scorso mese di marzo negli Stati Uniti ma assolto dall’ITIA. Come è noto, la vicenda è passata al vaglio del TAS di Losanna, dopo l’appello della WADA contro la sentenza. E proprio da una tv svizzera, la RSI, l’ex re dei paparazzi chiede allo stesso Sinner di fare un passo indietro, di ammettere le sue colpe e di accettarne le conseguenze.

Corona choc: “Sinner colpevole, con lui due pesi e due misure”

Protagonista di una puntata di Cliché, trasmissione della tv elvetica in lingua italiana, Corona si mostra al solito schietto e senza filtri. La puntata del programma, registrata a novembre, è quanto mai attuale, visti gli sviluppi del processo doping, fissato per il 16-17 aprile. Impietoso il giudizio di “Furbizio” nei confronti di Jannik: “Mi ha fatto appassionare al tennis, ora non riesco più a guardarlo. Sinner è assolutamente colpevole, dal momento in cui la giustizia non viene applicata per due pesi e due misure in base al business è vergognoso”.

L’accusa: “Jannik salvato dal sistema, fa crescere gli introiti”

Per Corona, Sinner è stato “salvato” dal sistema per questioni di natura opportunistica: “Qualsiasi altra persona trovata positiva, prima viene data la notizia ai giornali, si fa un mese di gogna mediatica, poi viene squalificata una o due mesi a seconda del reato che ha fatto. Non è che tu lo trovi positivo, poi trovi il modo per non farlo risultare positivo perché è l’elemento fondamentale del business, o perché il dualismo tra lui e Alcaraz fa crescere tutti gli introiti del tennis e allora lo fai continuare a giocare”.

L’appello di Corona a Sinner: “Se è serio, dica d’aver sbagliato”

Senza mezzi termini l’opinione di Corona sulla faccenda: “Credo che tutto ciò faccia schifo e che Sinner debba prendersi le sue responsabilità, se è una persona seria com’è, di dire ‘bene, ho sbagliato, pago’. Ma hanno pagato tutti”. Insomma, quelle di Corona sono le stesse lunghezze d’onda di Nick Kyrgios: “Lui è l’unico che ha avuto il coraggio di parlare”. L’ex re del gossip, invece, ha sempre parlato a ruota libera. E ha fatto scoppiare, tra gli altri, il polverone dell’ultimo caso scommesse: “Purtroppo i numeri li fai guadagnando, vendendo agli stupidi che ti seguono, perché ormai la maggior parte delle persone che seguono queste cose, la massa, sono tutti stupidi”, la singolare ammissione di Corona.