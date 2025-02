Goncalo Oliveira, positivo alla metanfetamina: Kyrgios non si lascia scappare l’occasione, nuovi attacchi a Sinner

Un nuovo caso doping sconvolge il mondo del tennis con il tennista portoghese naturalizzato venezuelano sospeso in via provvisoria dall’ITIA e sui social si torna a parlare di Sinner

Un nuovo caso doping anche se in questo caso le sostanze che aumentano le prestazioni sportive sembrano non essere al centro del discorso. Il caso è quello che riguarda Goncalo Oliveira risultato positivo alla metanfetamina e ha ricevuto una sospensione provvisoria da parte dell’ITIA.

Il caso di Goncalo Oliveira

L’ultima notizia riguardante il doping nel mondo del tennis è quella che riguarda Goncalo Oliveira, tennista 29enne portoghese naturalizzato venezuelano. L’atleta è risultato positivo alla metanfetamina dopo un controllo dello scorso 25 novembre ed è stato sospeso in via provvisoria da parte dell’ITIA che in un comunicato scrive: “La metanfetamina è una sostanza non specificata e Oliveira non possedeva un’esenzione per uso terapeutico valido per questa sostanza”. Il giocatore, numero 194 del ranking in singolare e al 77esimo posto in quello di doppio, ha deciso di non fare appello contro la decisione di sospensione provvisoria adottata dall’ITIA lo scorso 17 gennaio e non potrà prender parte a nessun evento autorizzato dai membri dell’ITIA (ATP, ITF e altri).

La reazione di Kyrgios

Sul caso non poteva mancare la reazione di Nick Kyrgios. Il tennista australiano sembra essere diventato il paladino della lotta al doping nonostante qualche scheletro nell’armadio quando si tratta di dipendenze lo nasconda anche lui. E sui social torna all’attacco: “Gli steroidi vanno bene ma questo è assurdo. Il mondo del tennis sta impazzendo”, ha scritto sul proprio account Instagram. Stavolta Nick non tira in ballo direttamente Jannik Sinner ma il suo riferimento rimane piuttosto evidente.

La polemica sul caso Sinner

Il caso di Goncalo Oliveira è ovviamente molto differente rispetto a quelli di Sinner e Swiatek con il tennista venezuelano che ha deciso di non presentare appello e che probabilmente dovrà affrontare una squalifica lunga. La sua però non è una positività legata a una sostanza che migliora le performance in campo ma si tratta molto probabilmente di una pericolosa dipendenza. “Come può un giocatore essere sospeso per meth e un altro non viene squalificato per una sostanza dopante? Ci sono regole diverse per i giocatori migliori”. E ancora: “Puoi prendere delle sostanze dopanti come gli steroidi e farla franca ma se assumi droghe che possono danneggiarti allora viene sospeso. Un mondo di clown”.