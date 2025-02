Simona Halep si ritira: l’ultimo match contro Lucia Bronzetti. Sui social le polemiche su Sinner e Swiatek

La rumena lascia il tennis in lacrime dopo la sconfitta nel WTA 250 di Cluj-Napoca: una carriera deragliata anche a causa di una squalifica per doping che continua a far discutere

Simona Halep ha deciso di dire basta. La tennista rumena nata a Costanza a soli 33 anni ha annunciato il suo addio al mondo del tennis. La decisione, che era nell’aria già da diverso tempo, è arrivata dopo la netta sconfitta nei sedicesimi di finale del torneo di Cluj, in Romania, per mano dell’italiana Lucia Bronzetti. Una lunga inattività dovuta al caso doping, da cui non si è mai completamente ripresa, hanno portato l’atleta a chiudere anticipatamente la sua incredibile carriera.

Le parole della rumena

Simona Halep ha annunciato la sua decisione, che era nell’aria già da tempo con le lacrime agli occhi: “Prendo la decisione perché il mio corpo non riesce più a tornare ai livelli in cui era prima. Ho deciso di venire a giocare a Cluj proprio per avere la possibilità di giocare di fronte a voi e di salutarvi sul campo da tennis. Avevo promesso di non piangere…”. Ma non è riuscita a mantenere le promesse perché le emozioni hanno preso il sopravvento.

La carriera di Simone Halep

Quella di Simona Halep è stata una carriera straordinaria con i successi più importanti che sono arrivati in un momento in cui il tennis femminile ha avuto delle superstar come Serena Williams e Maria Sharapova. Per lei successi più importanti sono arrivati nel 2018 con la vittoria del Roland Garros e nel 2019 con quella a Wimbledon che arricchiscono la sua bacheca con due slam, ci saranno anche tre finali perse (due a Parigi e una negli Australia Open). Halep è stata in testa alla classifica mondiale per 64 settimane. Ma ha dovuto fare i conti anche con un caso doping che l’ha vista positiva al Roxadustat prima degli Us Open del 2023: per lei una squalifica di 4 anni che solo dopo molti mesi viene ridotta a 9 mesi.

Le polemiche su Sinner e Swiatek

Proprio il caso doping che ha dovuto affrontare Simona Halep rimane al centro di polemiche che finiscono per tirare in ballo anche Jannik Sinner e Iga Swiatek. La rumena non più tardi di qualche mese fa si era pubblicamente lamentata che i casi dell’azzurro e della polacca erano stati giudicati in maniera molto meno severo rispetto al suo. E ora dopo la notizia del suo tifoso sui social torna a scatenarsi la polemica.

La lunga assenza, dovuta al caso doping, ha pesato come un macigno per Halep che non è più riuscita a tornare ai livelli del passato: “E’ stata praticamente costretta al ritiro. E’ vero che è stata coinvolta in uno scandalo doping ma lei è stata punita mentre altri come Sinner e Swiatek stanno ancora giocando e vincendo tornei”. E ancora: “Se avesse avuto lo stesso trattamento che hanno avuto Sinner e Swiatek adesso starebbe ancora giocando”.