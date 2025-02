Kyrgios attacca Sinner anche sul canale YouTube, poi dà appuntamento a Indian Wells. E se il sorteggio...

Nuova puntata delle invettive social del tennista australiano contro Sinner: anche l'apertura del canale YouTube del numero uno del mondo diventa il pretesto per un attacco

Mancava da un po’ dal web, Nick Kyrgios, ma forse in pochi ne sentivano veramente la mancanza. Soprattutto i tifosi di Jannik Sinner, che ancora una volta si ritrovano a dover commentare le sparate del tennista australiano, che non perde occasione per spalare fango sul numero uno del mondo. Tanto che anche l’apertura del nuovo canale YouTube dell’altoatesino è diventata il pretesto per un nuovo attacco frontale, come se non fossero bastate tutte le parole al veleno sputate da qualche tempo a questa parte.

La nuova accusa e la richiesta del “dietro le quinte” di un anno fa…

Kyrgios ha sempre una certa fantasia quando deve cercare di trovare espedienti per dare contro al “povero” Sinner. Stavolta l’assist gliel’ha fornito lo stesso Jannik, che nelle scorse ore ha deciso di aprire un canale YouTube, da utilizzare per portare ancor più nel suo mondo i tanti appassionati che lo seguono da ogni parte del globo.

Nick però ne ha approfittato subito per rincarare la dose: “Puoi raccontarci il dietro le quinte di quello che è successo un anno fa? Chiedo per un amico”, ha domandato in modo provocatorio il tennista australiano sui propri profili social. Una vera e propria “trappola”, quella disseminata da Kyrgios: col suo nuovo canale, Sinner ha voluto in qualche modo portare i tifosi appunto “dietro le quinte” della sua quotidianità all’interno del circuito.

E subito uno dei suoi più grandi accusatori ne ha approfittato per volgere la cosa a proprio favore, rinfocolando un tentativo di polemica che pure non attacca col diretto interessato, dal momento che Sinner ha sempre ribadito di non aver nulla da dire o replicare sugli argomenti costantemente trattati da Kyrgios.

Nick vuol tornare a Indian Wells: potrebbe sfidare Sinner!

Va detto che almeno l’australiano, tra uno sproloquio e l’altro sui social (abbastanza assurdo quello relativo al cosiddetto “Cluster Bowl”, ironizzando sul Clostebol, il metabolita proibito riscontrato nei controlli di un anno fa a Indian Wells), trova pure il tempo per provare almeno ad allenarsi.

Ed è notizia di queste ore la volontà di Kyrgios di riprovarci proprio a Indian Wells, dopo che i problemi fisici accusati a Brisbane e Melbourne gli hanno tolto in fretta il sorriso e l’hanno esposto a più di uno scherno da parte del pubblico del tennis mondiale. Il forfait nella tappa preliminare di Davis Cup è stato un altro segnale di una condizione che stenta ad arrivare, col polso destro che evidentemente continua a presentare il conto a Nick.

A Indian Wells, Kyrgios potrebbe godere di una wild card, tale da consentirgli di presentarsi nel main draw del primo Masters 1000 della stagione, dove la dea bendata potrebbe anche accoppiarlo con Sinner per quello che diventerebbe il match dell’anno, da consumare peraltro nel luogo dove tutto è cominciato. Si sa, il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi…