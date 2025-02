ATP Rotterdam, Alcaraz in finale con De Minaur: Carlitos torna a spaventare anche Sinner in classifica

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Carlos Alcaraz non si ferma. Lo spagnolo sembra aver ritrovato il suo tennis migliore a Rotterdam e accede alla finale. Nell’atto conclusivo del torneo olandese la sfida sarà con l’australiano De Minaur che in semifinale ha eliminato la sorpresa italiana Mattia Bellucci. Finale di altissimo livello con l’iberico però grande favorito.

Alcaraz è in finale e recupera punti a Sinner

L’obiettivo era quello del primo titolo e Carlos Alcaraz si avvicina al traguardo senza fare sconti a nessuno. Contro il polacco Hurkacz, lo spagnolo ha fatto vedere ancora grande tennis vincendo di slancio il primo set prima di cedere il secondo solo al tiebreak. Una piccola battuta d’arresto dalla quale però il numero 2 si è ripreso immediatamente firmando subito il break in apertura del terzo e poi conquistando la vittoria con un netto 6-3.

Un successo che permette ad Alcaraz non solo di arrivare in finale nel torneo olandese ma anche di continuare a rosicchiare punti in classifica ad Alex Zverev e a Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, con la sua rinuncia, ha detto addio ai 500 punti conquistati nel 2024. Alcaraz, con la finale, conquista 330 punti salendo a quota 7340 e può raggiungere 7510 in caso di vittoria. Sinner ora ha 11830 punti a cui il 17 febbraio vanno scalati i 500 punti di Rotterdam.

I numeri da record di De Minaur

All’atto finale (come nella scorsa edizione) arriva anche Alex De Minaur. Il giocatore australiano merita una menzione speciale, troppo spesso viene giudicato solo per le sue sconfitte contro Sinner (10-0 il vantaggio dell’azzurro negli scontri diretti) ma sta diventando sempre di più un giocatore di primissimo livello e con la conferma a Rotterdam andrà a scalare altre posizioni in classifica raggiungendo la posizione numero 6. Ma i numeri dell’australiano vanno oltre: 11 vittorie su 12 partite in questo 2025 e soprattutto 33 vittoria negli ATP 500 da inizio 2023 meglio di tutti, anche di Sinner che si ferma a quota 32.