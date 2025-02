Sinner, il terribile attacco di Dotto: “Heidi, nuovo Erode e da spararsi”. Bertolucci: “Cattiveria senza limiti”

Sinner, il terribile attacco di Dotto e Dagospia: “Heidi, nuovo Erode e da spararsi”. Bertolucci: “Cattiveria senza limiti”

E’ il destino dei grandi, di quelli che per un verso o nell’altro attraggono i sentimenti forti, e non sempre quelli positivi. Jannik Sinner è il numero 1 al mondo del tennis e da tempo deve fare i conti con le voci che per lui sono di sottofondo ma che a volte sembrano essere anche gratuitamente cattive.

L’attacco di Dagospia

Non c’è da meravigliarsi che la voce fuori dal coro nei confronti arrivi da un sito da sempre molto polemico come Dagospia e da un giornalista che ha sempre avuto opinioni forti come Giancarlo Dotto. Ma di sicuro le parole usate nell’articolo su Jannik Sinner sono di quelle fortissime: “Sinner non ha una patria – si legge nell’articolo – è la patria d sé stesso. Fa lo schizzinoso con ii nostri altarini nazionalpopolari, li schifa proprio ma si tura il naso quando si tratta di marchette multimilionarie, a destra e a manca. Che siano partite nel deserto o starsene a mollo in vasche zeppe di palline. Sinner fattura come il Perù. Mai stato mamelico forse. In compenso, tanto compenso, è diventato famelico. Lui la nuova Heidi dei nostri giorni. Oggi è più temerario sparlare di Sinner che di Padre Pio”.

La noia del tennis moderno

La critica di Dotto si sposta dal solo Sinner al tennis moderno che lui rappresenta: “Celebrando i Sinner stiamo celebrando la nostra morte e la nostra noia, che poi sono la stessa cosa. Uno sbadiglio enorme ci seppellirà. Tutti a esultare quando Sinner mostra un sentimento a nessuno dice che il tennis dei battitori ciclopici e dei risponditori inesorabili ci ucciderà. Sinner e quelli che verranno dopo di lui sono il nuovo Erode. Stanno lì a scoraggiare il talento. Lo uccidono nella culla”.

La replica di Bertolucci

Una polemica che arriva lontano da tornei e partite, e che forse col tennis giocato c’entra poco. Un criptico riferimento al caso doping (“la benedetta pomata che passa per le dita di uno sfigato massaggiatore”) e una valanga di accuse di vario tipo tutte nate dalla decisione di non unirsi ai festeggiamenti al Quirinale con il presidente Mattarella. Sui social è arrivata la reazione indignata dei tifosi di Sinner ma anche lo sgomento di Bertolucci. L’ex capitano di Davis è apparso quasi incredulo e su X si limita a scrivere: “Cattiveria senza limiti”.