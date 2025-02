Sinner, Bertolucci contro Gramellini per le critiche su weekend in sci e no a Mattarella: post durissimo

L'ex capitano dell'Italia di Davis, che pure aveva bacchettato Jannik per aver disertato la cerimonia al Quirinale, interviene sulla bufera social scatenatasi negli ultimi giorni.

Troppo stressato per andare da Mattarella al Quirinale a celebrare i trionfi suoi e del tennis italiano, ma perfettamente in grado di “scatenarsi” tra le piste da sci a Kronplatz: hanno fatto discutere le scelte di Jannik Sinner per il suo rientro in Italia dopo il trionfo agli Australian Open. E l’opinione pubblica s’è divisa. In tanti hanno bacchettato il rosso di San Candido, qualcuno sicuramente ha esagerato con critiche e veleni. E Sinner, suo malgrado, s’è ritrovato al centro delle polemiche.

Sinner sulle piste da sci: polemiche e veleni

Tra chi non ha nascosto la sua amarezza per gli ultimi comportamenti di Sinner è l’editorialista del Corriere della Sera, Massimo Gramellini. Le sue riflessioni, nella sua rubrica sul celebre quotidiano milanese e anche in altre circostanze, hanno scatenato vivaci dibattiti. A scendere in campo al fianco del fuoriclasse altoatesino, proprio dopo le esternazioni di Gramellini, è stato invece Paolo Bertolucci. L’ex capitano dell’Italia di Davis, che pure si era detto in disaccordo con Sinner per il no al presidente della Repubblica, è intervenuto con un post durissimo in sua difesa.

Perché Jannik ha bisogno di staccare dopo i trionfi

L’occasione per l’intervento di Bertolucci è stato un post su X di Marco Beltrami, giornalista di Fanpage sul fine settimana di Sinner: “A ridosso degli Australian Open aveva fatto intendere quanto volesse tornare a respirare l’aria di casa. Lui stesso ha spiegato benissimo che una volta tornato a lavoro, è un treno e non si ferma più. Quindi meglio approfittare. Ad attenderlo, infatti, ci sono mesi difficili tra tornei, cambi di continente, cambi di superficie e stress emotivo per l’ormai famigerata sentenza”. E ancora: “Spesso e volentieri Sinner ci dà tutte le risposte che cerchiamo, basta solo ascoltare bene e attentamente le sue parole. Questo ovviamente a meno che non si cerchi il pretesto per la polemica a tutti i costi“.

Bertolucci, post al veleno contro i critici di Sinner

Proprio intervenendo tra i commenti al post di Beltrami, Bertolucci ha sottolineato: “Bravo!! Come ben sai alcuni fenomeni invece di occuparsi del loro settore si tuffano in situazioni a loro sconosciute e come spesso capita in una piscina senza acqua”. Gramellini non è mai nominato dal commentatore Sky, ma sembra poter rientrare benissimo tra i destinatari della sua filippica, soprattutto per l’invito a occuparsi del proprio settore. Un endorsement pro Sinner da parte di Bertolucci che promette di alimentare ulteriormente un dibattito già serratissimo e che divide come pochi.