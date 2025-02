Sinner, il nuovo attacco di Gramellini: “Se poteva sciare…”. La gaffe di Vecchioni e i social lo mandano a Roccaraso

La foto di Jannik Sinner a Plan De Corones continua a scatenare la reazione del giornalista che nel corso di “In Altre Parole” torna sull’assenza al Quirinale. Vecchioni: “E’ indagato dall’Aja”

Altro giorno, altro giro di giostra e altre polemiche che riguardano la decisione di Jannik Sinner di non prendere parte all’evento al Quirinale che ha visto coinvolto il mondo del tennis italiano dopo le vittoria in Coppa Davis e Billie Jean King Cup. E la presenza del tennista sulle piste da sci di Kronplatz tornano a far discutere.

Il nuovo attacco di Gramellini

Le parole del giornalista Massimo Gramellini avevano già fatto scalpore nei giorni scorsi, e ora torna all’attacco nel corso della trasmissione su La7 “In Altre Parole”: “Secondo me non è stato ben consigliato, perché una cosa è non andare al Festival di Sanremo come ha fatto l’anno scorso, una cosa è non andare al Quirinale. Le istituzioni hanno un peso e secondo me visto che era già rientrato in Italia e poi a Montecarlo poteva andare. La sua presenza avrebbe fatto meno rumore della sua assenza anche perché oggi sono uscite le foto di lui che scia. Liberissimo di farlo ma visto che era in grado di sciare, era in grado anche di andare a fare una foto con Mattarella”.

La gaffe di Vecchioni

Gramellini nel corso della trasmissione parla del caso Sinner con il cantautore Roberto Vecchioni che si lascia scappare una gaffe. Invece del Tas di Losanna, il cantante spedisce il tennista italiano all’Aja in relazione al caso doping: “Noi non sappiamo quali siano le ragioni precise dietro la decisione di Sinner magari avrebbe la febbre o qualche altra cosa. Non vorrei che tutto queste cose andassero contro di lui per tutti i problemi che ha all’Aja e qualcuno incominci a spingere sostenendo che non sia un bravo ragazzo. Lui è un bravissimo ragazzo e sicuramente ci sarà stata una ragione per non essere andato al Quirinale”.

Sinner a Roccaraso: l’ironia dei social

La presenza di Jannik Sinner sulle piste da sci di Plan de Corones hanno fatto discutere. Il tennista italiano è stato immortalato mentre si è fermato a firmare degli autografi a dei bambini. Polemiche a non finire ma anche un motivo per i social per lanciarsi in un po’ di sana ironia. Su Twitter hanno cominciato a comparire dei fotomontaggi dell’azzurro a Roccaraso e in compagnia dell’influencer napoletana Rita De Crescenzo. Quest’ultima è stata la mente di quella che negli ultimi giorni è diventa “l’invasione di Roccaraso”, un vero e proprio caso che è diventato anche internazionale vito che a riprendere la notizia ci hanno pensato anche i siti stranieri. Per i fan di Sinner è invece l’occasione di riderci su.