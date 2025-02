Sinner caso doping, Djokovic e i doppi standard: i social accusano Nole. Serbia fuori dalla Davis tra le polemiche

Il tennista serbo nel mirino dei tifosi di Jannik Sinner: in un documento la PTPA, il sindacato di Nole, chiedeva le stesse cose di cui ha accusato Jannik per il caso doping

Le polemiche legate al caso doping non si fermano. Jannik Sinner cerca di evitare scontri con i colleghi ma sui social i suoi fan si lanciano contro Djokovic e i suoi “doppi standard”. Delusione per Nole che vede la sua Serbia uscire dalla Coppa Davis per mano della Danimarca.

Le parole di Djokovic sul caso Sinner

Nel corso degli ultimi mesi, soprattutto nel mondo social, sembra essersi creata una vera e propria divisione in fazioni. I fan di Novak Djokovic sono stati quelli che maggiormente hanno acceso le polemiche sul caso doping di Sinner. E lo stesso serbo in un’intervista molto controversa di qualche mese fa si era lamentato di come era stata gestita la vicenda accusando l’ITIA di aver nascosto il caso per cinque mesi e fino alla sua conclusione.

“Credo in uno sport pulito – aveva detto il serbo – Credo che ogni giocatore debba fare il massimo per giocare in maniera giusta. Conosco Jannik sin da giovanissimo e non mi dà l’impressione di uno che farebbe una cosa del genere. Ma io come molti altri giocatori siamo frustrati dal fatto di essere stati all’oscuro per cinque mesi”.

I doppi standard di Nole

Jannik Sinner ha sempre avuto un atteggiamento molto deciso su tutta la questione legata al caso doping e soprattutto sugli attacchi che ha ricevuto da Kyrgios ma anche da altri colleghi. L’azzurro ha deciso di non replicare alle polemiche che si sono create nel corso de mesi ma al suo posto sono stati i suoi tifosi che soprattutto sui social hanno deciso di prendere le sue difese.

E ora sono proprio loro a chiamare in casa e ad accusa di “doppi standard” proprio Novak Djokovic. Su X, alcuni fan del tennista altoatesino hanno infatti pubblicato un documento del PTPA (il sindacato a cui ha dato vita il serbo, ndr) redatto insieme all’associazione WPA (World Player Association) che sottolinea come il giocatore abbia diritto alla privacy nel corso del processo che li vede coinvolti in caso di doping e che la sentenza debba arrivare solo quando è stata presa la decisione finale. Una presa di posizione della PTPA che scatena la reazione dei tifosi di Sinner che si lanciano all’attacco di Djokovic, come già successo nel corso degli ultimi tempi.

Serbia eliminata tra le polemiche

Clamorosa eliminazione della Serbia dalla Coppa Davis. La squadra, già priva di Novak Djokovic che ha dovuto rinunciare alla convocazione a causa dell’infortunio patito nel corso degli Australian Open, sembrava in controllo del tie dopo essere andata in vantaggio per 2-0 con le vittorie di Kecmanovic e Medjedovic. Poi nel secondo giorno è cambiato tutto e complici anche alcune scelte di Troicki è arrivata un’incredibile rimonta da parte della Danimarca che prima ha vinto il doppio e poi i due singolari con Rune e Moeller. E alla fine la squadra serba ha lasciato il campo senza stringere la mano ai suoi avversari.