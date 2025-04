Vavassori all’attacco di Shelton: “Mi ha causato un’infrazione alla costola”. Intanto Ben elimina Darderi a Monaco

Vavassori torna e alimenta la polemica con Shelton, colpevole di avergli causato un’infrazione alla costola con una pallata. Intanto Ben si sbarazza di Darderi ed è in semifinale a Monaco

Affrontatisi in doppio in occasione dello scorso Masters 1000 di Montecarlo, Andrea Vavassori e Ben Shelton erano stati protagonisti di un acceso dibattito al termine della partita, con l’azzurro che lo aveva accusato di tirargli addosso di proposito e di essere stato poco rispettoso nei suoi confronti dopo le pallate. Pallate che come rivela il tennista torinese gli hanno comportato “un’infrazione di 1 mm alla sesta costola”, che lo aveva obbligato a ritirarsi dal torneo di Barcellona. A Monaco di Baviera continua invece a farsi strada lo statunitense, che si è sbarazzato dell’ultimo italiano rimasto in tabellone, Luciano Darderi.

L’accusa di Vavassori a Shelton

Dopo il Masters 1000 di Montecarlo interrottosi sul nascere dopo l’eliminazione al primo turno, Andrea Vavassori è stato costretto a dare forfait dall’ATP 500 di Barcellona. Il motivo? Una violenta palla ricevuta da Ben Shelton in occasione del match del principato, che – come riferito dall’azzurro al Corriere di Torino – gli ha procurato un infortunio: “Nel primo game, mi ha tirato addosso e, da accertamenti successivi, mi ha causato un’infrazione di 1 mm alla sesta costola. Non ho dato subito peso alla cosa ma nel corso della partita ho iniziato a sentire dolore, soprattutto quando ero al servizio. In doppio può capitare che si tiri addosso agli avversari, anche se cerco di non farlo, ma non si dovrebbe mai essere poco rispettosi nei confronti di chi è dalla parte opposta della rete. Shelton e Bopanna lo sono stati nei miei confronti, anche con commenti poco simpatici sull’accaduto”.

Cos’era successo tra Ben e Andrea

Proprio a causa delle ripetute pallate di Shelton al corpo di Vavassori, al termine dell’incontro nel Masters i due erano stati protagonisti di un accesso diverbio, con il tennista azzurro che si era platealmente lamentato – col senno di poi a ragione – con lo statunitense, che non aveva dato peso alle affermazioni del rivale, rincarando la dose una sorta di presa in giro: “Questo è tennis, mica baseball”.

Monaco di Baviera, Shelton elimina Darderi

Intanto se da una parte Vavassori è stato impossibilitato a disputare l’ATP 500 di Barcellona, dall’altra Shelton sta ben performando nel 500 di Monaco di Baviera, dove grazie al successo in due set per 6-4 6-3 in poco meno di un’ora e un quarto sull’ultimo azzurro rimasto in tabellone, Luciano Darderi (comunque protagonista di un cammino positivo), è volato in semifinale in Germania, dove affronterà Francisco Cerundolo.