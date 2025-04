Montecarlo, Bolelli/Vavassori sempre più in crisi: Bopanna/Shelton li ribaltano, ma che polemiche tra Andrea e Ben

Ennesima sconfitta che lascia più di qualche rammarico nella testa di Bolelli e Vavassori, che dal torneo di Rotterdam hanno collezionato solo due vittorie in sette partite

Continua la crisi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dopo l’ottimo inizio di stagione, nei tornei successivi a Rotterdam hanno raccolto solamente le briciole, rimediando anche al Masters 1000 di Montecarlo un’eliminazione all’esordio contro Rohan Bopanna e Ben Shelton dopo essere stati avanti di un set e un break.

Bolelli e Vavassori dominano il primo set

Una sconfitta con non pochi rimpianti quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, soprattutto considerando il loro ottimo inizio di partita. Nel primo set non c’è infatti mai stata partita, con la coppia azzurra capace di strappare la battuta in apertura e mantenere il vantaggio rischiando solamente in un’occasione al servizio, superata senza grossi problemi per poi chiudere con un altro break per garantirsi il vantaggio di servire per primi anche nel secondo parziale e mettere pressione agli avversari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bolelli e Vavassori si buttano via sul più bello

Vantaggio che gli azzurri sfruttano al meglio, tenendo agevolmente i propri turni di battuta iniziali e trovando poi il break nel quarto gioco. La partita a questo punto vira però improvvisamente, con Bopanna e Shelton che trovano il contro break a zero nel settimo game e iniziano a concedere sempre meno a Bolelli e Vavassori, che al contrario sembrano perdere un po’ di sicurezza. Il parziale giunge dunque al tie-break, che premia col risultato di 7-4 i più lucidi e concreti Bopanna e Shelton.

Si va dunque al super tie-break, nel quale la coppia azzurra accusa un’immediato passaggio a vuoto, forse perché con la testa ancora al secondo set, e subiscono due mini-break immediati. Bolelli e Vavassori reagiscono però immediatamente vincendo i successivi due punti in risposta. Dopo un’altra serie di mini break e contro mini-break si arriva al fatidico momento del 7-7, spesso decisivo nei super tie-break, come anche in questa occasione, con Bopanna e Shelton che strappano la battuta agli azzurri e si portano 8-7 con due servizi a favore che sfruttano per chiudere l’incontro e volare ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo, dove all’Italia non rimane che godersi l’atteso derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

Saluto polemico tra Andrea e Ben

Al termine del match le due coppie si sono salutate alla rete tra le polemiche, con Vavassori che ha accusato e rimproverato Shelton di aver tirato troppe volte al corpo degli avversari anche quando non necessario, con il giovane statunitense che non ha affatto apprezzato la ramanzina di Andrea.

Crisi infinita per la coppia azzurra dopo il titolo a Rotterdam

Questa sconfitta conferma la crisi che da circa due mesi affligge la coppia azzurra. In seguito all’ottimo inizio di stagione che li ha visti raggiungere la seconda finale consecutiva all’Australian Open e conquistare l’ATP 500 di Rotterdam, Bolelli e Vavassori non hanno più vinto due partite consecutive insieme, venendo eliminati in tre occasioni all’esordio e altre due volte al secondo turno. Una crisi che rischia di togliere certezze e affossare la coppia, che tra poco dovrà anche difendere i 2000 punti della finale raggiunta l’anno scorso al Roland Garros.