Miami, Bolelli e Vavassori steccano ancora: quarto ko nelle ultime 6 partite, il doppio perde colpi

Ancora un'eliminazione precoce per la coppia azzurra di doppio, sconfitta dai rampanti King e Harrison. Dopo le finale di Melbourne e Rotterdam s'è aperto lo stato di crisi.

Houston, abbiamo un problema: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno smarrito la retta via, nel senso che dopo le due finali raggiunte a inizio stagione a Melbourne (sconfitta al terzo set contro Patten ed Heliovaara) e a Rotterdam (vittoria al supertiebreak contro Zielinski e Gille) è cominciata una parabola discendente che per il momento non sembra voler conoscere fine. Tanto che a Miami è arrivata la quarta eliminazione precoce dopo quelle di Doha, Dubai e Indian Wells, a certificare uno stato di crisi dettato principalmente dai risultati, ma che qualche dubbio inevitabilmente finisce per insinuarlo.

Parabola discendente: dopo Rotterdam, solo delusioni

Sembra quasi che la coppia azzurra abbia perso il tocco magico, un po’ come era loro capitato a fine 2024, tanto che Volandri alla fine optò addirittura per preferire loro il doppio composto da Sinner e Berrettini nel quarto di finale contro l’Argentina, nonostante Bolelli e Vavassori venissero da una stagione piena di finali e di trofei vinti. Ma le quattro sconfitte raccolte da un mese e mezzo a questa parte (in 6 partite totali disputate) qualche interrogativo inevitabilmente l’hanno suscitato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vero è che a Miami gli avversari si chiamavano Evan King e Christian Harrison, che per chi è un po’ avvezzo alle questioni di doppio rappresentano in tutto e per tutto la coppia rivelazione di inizio stagione, reduci da una striscia aperta di 4 finali consecutive nel circuito (due le hanno vinte, a Dallas e Acapulco, e due le hanno perse a Delray Beach e Indian Wells). Insomma, non proprio gli ultimi della fila, ma pur sempre un indicatore che qualcosa si sia inceppato dopo i tanti buoni propositi dell’anno passato e soprattutto del primo mese di 2025, con la vittoria sfiorata agli Australian Open e quella centrata a Rotterdam.

Chicco e Wave sulle montagne russe, ma è festa yankee

A sparigliare le carte, nell’ottavo di finale di Miami, sono state soprattutto le percentuali al servizio della coppia americana, che ha praticamente impedito a Chicco e Wave di incidere in risposta come avrebbero voluto fare. Più aggressivi gli statunitensi, che prediligono volée centrali come se piovesse, senza però mai perdere di mira il bersaglio. E il break nel settimo gioco è un nefasto presagio per il tandem italiano, peraltro ripetuto nel nono per il 6-3 col quale si chiude il primo parziale.

Anche il secondo parte in salita, ma dal 5-2 per gli americani (aiutati anche da qualche doppio fallo di troppo degli italiani) vien fuori una rimonta di carattere e attributi che porta al contro break di giornata, con la sfida che si decide al tiebreak dove ancora una volta la strada si fa tutta in salita (1-4), ma dove alla fine un parziale di 6-1 toglie fiato a King e Harrison. Che però nel supertiebreak dimostrano di aver imparato la lezione: vanno sotto 3-0 e poi 6-4, ma alla fine allungano grazie alle prime di King e s’impongono per 10-6.