Australian Open, Valvassori e Bolelli: rimonta per la finale. Il gesto di Wave e ora una maledizione da spezzare

Come nel 2024 il doppio italiano si garantisce la possibilità di giocare per la vittoria dello slam australiano: contro la coppia Goransson-Verbeek gli azzurri trovano la forza per rimontare dopo un bruttissimo primo set

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un match che sembrava stregato. Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno saputo trovare però ancora una volta le forze per uscire da una situazione difficile e riuscire a guadagnarsi la possibilità di giocare per un sogno: quello di provare a vincere il torneo di doppio degli Australian Open.

La rimonta su Goransson e Verbeek

Una coppia inedita da affrontare quella formata dallo svedese Goransson e dall’olandese Verbeek e l’effetto novità sembra giocare un ruolo chiave nel match. Nel primo set infatti Bolelli e Vavassori vengono completamente investiti dalla coppia avversaria, Andrea perde per due volte il servizio e sembra di assistere a un match stregato con il primo parziale che viene vinto agevolmente dalla coppia avversario. The Wave prova ad affrontare il momento negativo uscendo dal campo e prendendosi qualche minuto per riordinare le idee. Una mossa che paga perché nel secondo e terzo gli azzurri sembrano trasformati e ribaltano la situazione vincendo per 6-3, 6-4.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sabato l’appuntamento con la finale, con i due azzurri che tornano a giocare a Melbourne: contro di loro ci sarà la coppia formata dal finlandese Heliovaara e dal britannico Patten che nel 2024 hanno vinto Wimbledon battendo proprio il doppio azzurro al primo turno. I due hanno battuto al tiebreak del terzo set un’altra coppia rodata come quella formata dai tedeschi Krawietz e Puetz.

Bolelli-Vavassori, ora bisogna rompere l’ultimo tabù

Così come accaduto nel 2024 Simone Bolelli e Andrea Vavassori si guadagnano per il secondo anno di fila la possibilità di giocare la finale degli Australian Open. I due tennisti italiani non hanno avuto esitazioni nel definire il torneo australiano come quello preferito anche per le loro attitudini di gioco. Per i due tennisti italiani si tratta della terza finale slam da inizio 2024 ma al momento manca ancora l’acuto conclusivo.

Se c’è una pecca che si può imputare al doppio azzurro fino a questo momento è quella di non essere sempre riusciti a capitalizzare le occasioni avute e riuscire a centrare il successo più importante come accaduto a Melbourne lo scorso anno, ma anche al Roland Garros. Ora è arrivato il momento di rompere l’ultimo tabù.

Le parole alla fine del match

Grande soddisfazione alla fine del match e la sensazione di aver ribaltato una partita che era dopo il primo set sembrava molto complicata: “E’ una sensazione bellissima – dice Bolelli – siamo contenti di tornare a giocarci una finale dopo quella dello scorso anno. Dopo il primo set abbiamo dovuto fare dei cambiamenti, siamo stati sorpresi dal loro tesi. Ma abbiamo continuato a lottare come facciamo sempre. Sabato giocheremo un’altra finale e stavolta vogliamo vincere”. Andrea Vavassori spiega la scelta di uscire dal campo dopo il primo set: “Nel primo set loro hanno risposto in maniera incredibile. Alla fine ho deciso di uscire dal campo, per sciacquarmi la faccia e provare a schiarirmi le idee e abbiamo avuto l’atteggiamento giusto per riuscire a ribaltarla. Chiunque troveremo sappiamo che sarà una partita molto dura”.