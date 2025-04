ATP Barcellona, Alcaraz non si ferma e batte Quinn: ma l’assenza di Ferrero è un caso. Avanzano Tsitsipas e Ruud

Un Alcaraz opaco batte riesce comunque a sbarazzarsi di Quinn in due set e volare agli ottavi a Barcellona, dove sorprende la nuova assenza del suo coach Juan Carlos Ferrero

Sono sei le vittorie consecutive sulla terra rossa per Carlos Alcaraz, che dopo il titolo di Montecarlo ha vinto all’esordio nell’ATP 500 di Barcellona contro Ethan Quinn, nonostante una prestazione non esaltante, ma comunque sufficiente a non sprecare energie inutili. Sorprende però l’assenza del suo coach Juan Carlos Ferrero, che dopo il torneo del Principato ha deciso di saltare anche quello catalano, nonostante la sua vicinanza all’accademia dell’ex n°1 al mondo. Volano agli ottavi anche i finalisti della passata stagione Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud.

Alcaraz batte Quinn all’esordio a Barcellona

Quella vista oggi in campo all’esordio all’ATP 500 di Barcellona non è stata certamente una versione più opaca di Carlos Alcaraz rispetto a quella osservata la settimana scorsa al Masters 1000 di Montecarlo, ma comunque sufficiente a sbarazzarsi di Ethan Quinn in due set con il risultato di 6-2 7-6.

Alcaraz ha conquistato il primo set contro lo statunitense classe 2004 grazie a due break ma non senza soffrire, come dimostrano le ben cinque palle break annullate. Nel secondo parziale lo spagnolo perde un po’ di smalto e lucidità, con Quinn che, non avendo nulla da perdere, è bravo a sfruttare gli errori di Carlitos per recuperare prima un break di svantaggio e poi portarsi avanti sul 3-1 dopo avergli strappato la battuta. Vantaggio che però non dura nemmeno il tempo di un game, con Alcaraz che rimonta e poi strappa la battuta nuovamente allo statunitense salendo 6-5.

Al momento di servire per il match Carlos subisce un altro passaggio a vuoto che Quinn sfrutta portando il parziale al tie-break, dove – dopo una serie lunghissima di break e contro break – trionfa Alcaraz, che ha anche dovuto annullare un set point. Agli ottavi di finale di Barcellona Carlitos affronterà Laslo Djere, battuto nell’unico precedente (sempre sulla terra) risalente al 2023.

Sorprende l’assenza di Juan Carlos Ferrero

Non è passata inosservata però l’assenza di Juan Carlos Ferrero nell’angolo di Alcaraz a Barcellona. Contrariamente a quanto scritto giorni fa dal quotidiano spagnolo Marca, dopo aver saltato il torneo del Principato, il coach iberico non si è riunito al n°3 al mondo in Catalogna, affidando il compito di seguire Carlos a Samuel Lopez, ormai una presenza fissa nel box di Alcaraz.

Un’assenza che inevitabilmente fa sorgere ulteriori dubbi sul prosieguo della loro collaborazione – dato che da tempo si parla di una possibile separazione -, anche visti i risultati raccolti da Carlitos nel 2025, durante il quale ha vinto 8 partite e ne ha perse 3 quando è stato accompagnato anche da Ferrero e ben 13 a fronte di una sola sconfitta (con tanto di due titoli in bacheca) quando nel suo box era presente il solo Samuel Lopez.

De Minaur, Tsitsipas e Ruud avanzano a Barcellona

Poche sorprese nella giornata di oggi a Barcellona. Oltre ad Alcaraz oggi hanno vinto in due set anche le altre principali teste di serie impegnate, a partire dalla n°2 e campione in carica Casper Ruud, il quale ha liquidato Daniel Elahi Galan con il risultato di 6-4 6-3. Bene anche il finalista della passata stagione e testa di serie n°3 Stefanos Tsitsipas, che si è sbarazzato di Reilly Opelka – che negli ultimi giorni ha alzato un polverone contro Andrea Gaudenzi e l’ATP -, e la n°5 Alex de Minaur, vincente per 6-4 6-4 contro Thomas Ethceverry.