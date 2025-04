Barcellona, Alcaraz cede a Rune e ai problemi fisici: Madrid a rischio? Zverev trionfa a Monaco e scavalca Carlos

Frenato da un problema muscolare alla gamba, Alcaraz ha ceduto a Rune in finale a Barcellona, subendo anche il sorpasso di Zverev in classifica al n°2 ATP

Niente bis per Carlos Alcaraz, che dopo il titolo conquistato al Masters 1000 di Montecarlo si è dovuto arrendere a un Holger Rune ritrovato in finale all’ATP 500 di Barcellona. A frenare lo spagnolo anche un problema muscolare alla gamba, che gli ha impedito di performare al meglio nel secondo set. Trionfa a Monaco di Baviera invece Alexander Zverev, che grazie alla sconfitta di Alcaraz è tornato a occupare la seconda piazza del ranking alle spalle di Jannik Sinner.

Rune batte Alcaraz a Barcelona e torna a sollevare un titolo

A distanza di due anni quasi esatti (l’ultimo risale al 23 aprile 2023 a Monaco di Baviera), Holger Rune torna ad alzare un trofeo. Merito del successo per 7-6 6-2 in finale all’ATP 500 di Barcellona sul favorito Carlos Alcaraz, frenato però da un problema fisico. Il danese si è aggiudicato un primo set combattuto e in cui era stato costretto a recuperare un break per 8 punti a 6 al tie break, dominando poi il secondo strappando in due occasioni la battuta allo spagnolo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo tre sconfitte in finale arriva dunque il quinto titolo in carriera (il primo di categoria 500) per Rune, che fa così anche il suo ritorno in top-10 al nono posto grazie alle 4 posizioni guadagnate.

Problemi fisici per Alcaraz, ansia per Madrid?

Una finale complicata per Alcaraz, visibilmente limitato da un problema alla gamba per cui è stato costretto a chiedere un medical time out per chiamare l’intervento del fisioterapista, al quale avrebbe detto di sentire dolore allo possa interno e fastidio ogni volta che si muoveva in avanti o indietro.

Un problema fisico che, se non dovesse essere superato nei prossimi giorni, potrebbe anche compromettere la sua presenza al Masters 1000 di Madrid in programma dal 23 aprile al 4 maggio, torneo a cui tiene molto e che in passato ha già vinto in due occasioni, nel 2022 e nel 2023.

Zverev trionfa a Monaco di Baviera e scavalca Carlos in classifica

Domenica perfetta invece per Alexander Zverev, che dopo le tante delusioni collezionate in seguito all’Australian Open, è tornato a vincere un trofeo, peraltro davanti al proprio pubblico – che nel corso del torneo ha anche trovato occasione per prenderlo di mira – all’ATP 500 di Monaco di Baviera, torneo che in passato aveva già conquistato in altre due occasioni.

Poca la resistenza messa in campo da Ben Shelton, incapace di mettere in difficoltà il suo avversario e travolto dal tedesco per 6-2 6-4 in poco più di un’ora e dieci minuti. Un successo che inoltre permette a Zverev di scavalcare Alcaraz in classifica e di riportarsi al n°2 ATP alle spalle del nostro Jannik Sinner.