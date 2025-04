Monaco, Zverev insultato durante il match con Griekspoor: "Molestatore". Richiesta choc all'arbitro

Il tedesco preso per la prima volta di mira in Germania per le accuse di due ex: in Australia gli altri precedenti. La reazione e la discussione col giudice di sedia.

Il lieto fine è arrivato dopo oltre tre ore e un quarto di battaglia: Sascha Zverev ha piegato Tallon Griekspoor in un combattutissimo quarto di finale dell’ATP di Monaco. Per il tedesco, però, è stato un pomeriggio decisamente tribolato e non soltanto per la strenua resistenza offerta dall’olandese, che anzi è arrivato a un passo dall’estromettere l’autentica starlette del torneo bavarese. Zverev, un idolo in Germania, è stato preso di mira per la prima volta da uno spettatore in casa sua. Il motivo? Le vicende di cronaca riguardanti il suo passato.

Insulti dagli spalti a Zverev: il precedente contro Sinner

Era già accaduto nel corso della cerimonia di premiazione degli Australian Open, quando – subito dopo aver perso in finale contro Jannik Sinner – dagli spalti si levarono accuse nei confronti di Sascha. La questione è nota: due ex fidanzate di Zverev, Olya Sharypova e Brenda Patea, prima lo avevano accusato di violenza domestica, poi hanno raggiunto un accordo coi legali dell’ex partner per non andare a processo. La questione dal punto di vista giuridico si è dunque conclusa, non così – evidentemente – sui campi da tennis in giro per il mondo. Dove ogni tanto il passato riemerge.

Zverev-Griekspoor, un tifoso disturba il campione tedesco

Anche contro Griekspoor, infatti, qualcuno ha preso di mira Zverev tirando in ballo le vecchie – e decadute – accuse. Proprio nel momento di maggior difficoltà della partita, nel finale del secondo set – l’olandese era arrivato anche a servire per il match sul 5-4, dopo aver vinto il primo al tie-break – uno spettatore ha dato del “molestatore” a Zverev. Lo ha fatto più volte, tanto che a un certo punto Sascha ha avuto una reazione stizzita. E ha fatto una richiesta particolare al giudice di sedia.

La discussione con l’arbitro e la richiesta di Sascha: “Caccialo”

“Andiamo, fottuto molestatore”, l’insulto del tifoso…molesto prima che Zverev effettuasse una battuta, accompagnato dai fischi indignati dei tifosi. Poi, durante il break, il nuovo affondo: “Molestatore”. Zverev ha chiesto all’arbitro: “Per favore lo cacci via?”. “Cosa sta succedendo”, la risposta del giudice di sedia. “Non voglio ripeterlo. Ma se lo stesso ragazzo dice la stessa cosa due volte prima che batta…”, la precisazione di Sascha. L’incontro è poi proseguito e Zverev ha completato la rimonta. Ma ora sa di avere qualche avversario in più. Anche a casa sua.