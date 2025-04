ATP Monaco, Zverev rompe la maledizione: batte Griekspoor, vola in semifinale e manda un messaggio ad Alcaraz

Finalmente tre vittorie di fila per Zverev, spintosi in semifinale sulla terra di casa di Monaco di Baviera dopo aver battuto Griekspoor. A Madrid Alcaraz dovrà guardarsi da Sascha

Finalmente Alexander Zverev. Per la prima dall’Australian Open perso contro Jannik Sinner il giocatore tedesco ha vinto tre partite consecutive, volando in semifinale all’ATP 500 di Monaco di Baviera al termine di una lunga battaglia contro Tallon Griekspoor, battuto in rimonta dopo aver rischiato parecchio nel secondo set. La terra di casa sembra aver risvegliato Sascha, che ora si candida a un ruolo da protagonista sulla terra insieme a Carlos Alcaraz in attesa del rientro del n°1 al mondo.

Zverev a un passo dalla sconfitta

La terra di casa sembra aver fatto bene ad Alexander Zverev, capace di ribaltare un match che a un certo punto sembrava vederlo spacciato. Questo per merito di un ottimo Tallon Griekspoor, che al termine di un primo set estremamente combattuto – e nel quale ha dovuto solo lui annullare due chance di strappare la battuta al tedesco nell’undicesimo game – è riuscito a trionfare al tie break.

Galvanizzato dal primo set, Griekspoor parte alla grande anche nel secondo strappando subito la battuta a Zverev e mantenendo il vantaggio senza dare alcun segno di cedimento nei game successivi.

La reazione di Sascha vale la terza vittoria consecutiva

Almeno fino al momento di servire per il match in vantaggio per 5-4 nel secondo parziale. A quel punto arriva la reazione da campione di Zverev, che a un passo dalla sconfitta e dopo aver perso il primo 15 del game, mette in serie otto punti consecutivi che gli permettono di recuperare il break e garantirsi il tie-break, poi conquistato per 7 punti a 3.

A questo punto il match svolta definitivamente, con Sascha che nel terzo parziale prima salva quattro palle break nel quarto gioco e poi strappa lui nel settimo game la battuta a Griekspoor, che non ha più le forze per reagire, nonostante i tre match point annullati col servizio a favore. Zverev torna così a vincere tre partite consecutive, cosa che non gli riusciva dall’Australian Open, e vola in semifinale all’ATP 500 di Monaco di Baviera, dove attende il vincente della sfida tra Fabian Maroszan e Zizou Bergs.

Il messaggio ad Alcaraz in vista di Madrid

Con questa vittoria Zverev ha mandato anche un segnale a Carlos Alcaraz, impegnato invece nell’ATP 500 di Barcellona. Il tedesco sembra infatti essersi finalmente ripreso e si candida a un ruolo da protagonista in vista del Masters 1000 di Madrid, torneo in passato vinto da entrambi – con tanto di finale uno contro l’altro nel 2022 – e dove i due inseguitori di Jannik Sinner sperano di ottenere punti importanti per la scalata alla vetta del ranking attualmente occupata dall’altoatesino.