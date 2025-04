Monaco, Zverev risorge in casa e lancia la sfida ad Alcaraz per il n°2: obiettivo evitare Sinner al Roland Garros

Continua la battaglia a distanza tra Alcaraz e Zverev per il numero 2 della classifica ATP, che permetterebbe loro di evitare Sinner al Roland Garros almeno sino alla finale

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

La terra (rossa) di casa sembra fare bene ad Alexander Zverev, che nei primi due match nell’ATP 500 di Monaco di Baviera ha concesso appena dieci giochi totali tra Alexandre Muller e Daniel Altmaier. Ora il tedesco va caccia del terzo successo consecutivo, cosa che non gli riesce da gennaio, anche per tenere il ritmo di Carlos Alcaraz e provare a riprendersi la seconda piazza del ranking, utile anche per evitare di incontrare Jannik Sinner al Roland Garros prima di un’eventuale finale.

Monaco di Baviera, Zverev risorge sulla terra di casa

Dopo la vittoria dell’emergente Diego Dedura-Palomero – protagonista di un’esultanza a dir poco sopra le righe -, la Germania si gode anche il successo del proprio n°1, Alexander Zverev, che nel torneo di casa sembrerebbe aver ritrovato la serenità che gli era mancata nell’ultimo periodo. Il tedesco, che all’esordio si era sbarazzato di Alexandre Muller con il risultato di 6-4 6-1, ha vinto il derby contro Daniel Altmaier, concedendo anche a quest’ultimo solamente cinque game in due set (6-3 6-2 il risultato finale), mostrando una versione di se stesso finalmente convincente.

Obiettivo vincere tre partire di fila per uscire dalla crisi

Ora però Zverev dovrà fare quello che non gli è ancora riuscito dopo l’Australian Open, ovvero vincere tre match di fila. Per riuscirci dovrà superare il vincente della sfida tra Tallon Griekspoor – che lo batte il mese scorso all’esordio a Indian Wells al termine di una bellissima partita – e il connazionale Yannick Hanfmann.

Zverev e Alcaraz in lotta per il n°2 per evitare Sinner al Roland Garros

Fare bene a Monaco di Baviera permetterebbe a Zverev di tenere il passo di Carlos Alcaraz – il quale è invece impegnato nell’ATP 500 di Barcellona questa settimana -, con cui si sta giocando la seconda piazza del ranking, che lo spagnolo gli ha recentemente soffiato grazie al trionfo a Montecarlo.

Obiettivo di entrambe è infatti quello di presentarsi al prossimo Roland Garros da seconda testa di serie alle spalle di Jannik Sinner, in modo da essere certi di non incontrarlo prima di un’eventuale finale. Ciò semplificherebbe infatti poter sfruttare un cammino certamente più agevole verso il titolo, soprattutto considerando che l’altoatesino si presenterà all’Open di Francia con una gran voglia di rivalsa dopo la sospensione di tre mesi – mai veramente accettata come giusta dall’azzurro – e soprattutto fresco e – si spera – al top fisicamente, contrariamente all’anno scorso, quando arrivò a Parigi subito dopo un infortunio che gli aveva impedito di allenarsi.