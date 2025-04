Sinner, Berrettini batte Zverev e ti fa rientrare col sorriso: numero 1 al sicuro fino agli Internazionali di Roma

Grazie Sinner rientrerà agli Internazionali d'Italia n°1 al mondo: grazie alla vittoria di Berrettini su Zverev è finalmente arrivata la matematica certezza

Dovrà fare un bel regalo di compleanno Jannik Sinner a Matteo Berrettini, che il prossimo 12 aprile spegnerà 29 candeline. Grazie alla vittoria del romano su Alexander Zverev, l’altoatesino è infatti certo di rientrare in campo agli Internazionali d’Italia dopo la sospensione concordata alla WADA ancora da n°1 al mondo, con una ghiotta possibilità di estendere ulteriormente il proprio regno.

Berrettini, che impresa: contro Zverev arriva la vittoria più importante in carriera

“Ci sono i presupposti giusti per andare a caccia dell’impresa”. Detto, fatto. Queste le parole con cui Matteo Berrettini si era presentato alla sfida contro Alexander Zverev, parole poi tramutate in realtà dal tennista romano, che dopo un primo set sottotono è stato bravo a rialzarsi e ribaltare il n°2 ATP con il risultato di 2-6 6-3 7-5, ottenendo così la sua vittoria più importante per quanto riguarda il ranking dell’avversario sconfitto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zverev spreca l’ennesima occasione e dice addio al n°1

Per migliorare questo suo record nel prossimo futuro Berrettini sarà però obbligato a battere Jannik Sinner. Sì, perché la vittoria su Zverev ha allungato il regno dell’altoatesino, che ora è certo di rientrare agli Internazionali d’Italia da n°1 al mondo.

A Montecarlo infatti è arrivata l’ennesima conferma del momento no del tedesco – anche se questa sconfitta è dovuta molto al momento si di Matteo -, che nei tornei da lui disputati in assenza di Sinner ha raccolto solo le briciole, sprecando mano a mano le varie occasioni per accorciare in classifica fino a dire definitivamente addio alla possibilità di scavalcare Jannik prima del Masters di Roma. Anche vincendo i due tornei che anticipano quello capitolino, ovvero Monaco di Baviera e Madrid, Zverev arriverebbe a 9035 punti, non abbastanza per impensierire Sinner che invece al rientro ne avrà 9730.

Sinner n°1 almeno per 50 settimane

Grazie alla sconfitta di Zverev, Sinner è dunque certo di estendere il suo regno in vetta al ranking ATP almeno fino alla 50esima settimana consecutiva. Contando però che dal rientro agli Internazionali d’Italia fino al termine di Wimbledon Jannik avrà “solo” 1700 punti da difendere, ovvero molti meno punti da difendere rispetto ai due inseguitori – Carlos Alcaraz ne dovrà difendere 4000 e Zverev 2700 -, è molto probabile che l’altoatesino possa allungare ulteriormente, dando quasi per certo di riuscire a mantenere la vetta per un anno consecutivo, un risultato certamente impressionante e riuscito in passato a una ristrettissima cerchia di giocatori.