Diretta Live Berrettini-Zverev 2°Turno Montecarlo: subito break per il tedesco, Matteo costretto a inseguire

L’inizio sulla terra rossa per il tennista romano è stato strepitoso. Il 2-0 inflitto all’argentino Navone, infatti, ha permesso all’azzurro di approdare al secondo turno del torneo (capitolo che l’anno scorso non è riuscito a scrivere vista l’eliminazione al debutto). Il tragitto però verso l’ultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo non è dei più comodi, visto che tra pochi minuti Berrettini affronterà la testa di serie numero uno del circuito Sascha Zverev. Sulla carta poi, in caso di passaggio del turno, Matteo dovrebbe vedersela con Lorenzo Musetti, il campione uscente Tsitsipas e Novak Djokovic (in una possibile semifinale). Insomma un tabellone che non sorride di certo al capitolino che però ha tutte le carte per dire la sua nella città del lusso e del divertimento.

1° Turno: Berrettini-Navone 2-0 (6-4, 6-4)