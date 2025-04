Il deodorante di Dart e il crocifisso di Dedura-Palomero: tra Rouen e Monaco il giorno di ordinaria follia del tennis

Due casi diversi a distanza di centinaia di chilometri, il mondo del tennis regala un’altra giornata un po’ folle: con la richiesta della britannica e l’esultanza esagerata del giovanissimo tedesco

Il mondo del tennis non si ferma mai, da torneo in torneo a città in città. Dopo gli appuntamenti della settimana scorsa si riparte subito con una serie di tornei in giro per il mondo con la terra rossa che la sta facendo da protagonista. Ma oltre alle imprese dal punto di vista tecnico, c’è da segnalare anche qualche momento decisamente particolare dal punto di vista dei comportamenti.

Il record di Dedura-Palomero

Al torneo di Monaco di Baviera (in gara anche l’italiano Darderi) ieri la notizia del giorno è stata la vittoria del giovane tennista tedesco Diego Dedura-Palomero che dopo aver vinto il primo set al tie break contro Denis Shapovalov, ha approfittato del ritiro dell’atleta canadese per avanzare al turno successivo. Vittoria storica però perché si tratta del primo atleta nato nel 2008 a vince un match nel circuito ATP. Il 17enne, numero 549 del mondo, centra così una traguardo storico. Ma il problema nasce dopo.

L’esultanza dopo la vittoria, benché comprensibile, diventa sempre più esagerata. Il giovane tedesco infatti prima sfoga tutta l’adrenalina, poi disegna una sorta di crocefisso sul campo di Monaco e finisce per posizionarsi al centro. A fine match spiegherà: “Sono molto religioso e credo che Dio mi abbia aiutato nel mio percorso alla vittoria di oggi. Ho pregato per 5 minuti prima del match. E dopo è stata pure gratitudine”. Avrà sicuramente apprezzato meno il suo avversario che ha dovuto lasciare il campo dopo un problema fisico.

https://x.com/atptour/status/1912151822623535211

Il deodorante di Dart e poi le scuse

Ci sono molti chilometri di distanza tra Monaco di Baviera e Rouen ma anche nel corso del torneo francese della WTA si vivono momenti piuttosto agitati. Il match è quello che vede il confronto tra la britannica Dart e la francese Boisson e a creare scompiglio deve essere il risultato. La britannica viene strapazzata dalla sua avversaria numero 303 del mondo (finirà per perdere nettamente per 6-0, 6-3 e in un cambio campo perde la testa dicendo all’arbitro di sedia: “Puoi dirle di mettere il deodorante”.

Una situazione paradossale e spiacevole con l’inglese che poi si è scusata sui social: “Voglio scusarmi per quello che ho detto in campo oggi. E’ stato commento fatto in un momento concitato di cui mi pento moltissimo. Non è il modo in cui voglio comportarmi e mi prendo tutta la responsabilità. Ho tantissimo rispetto peer Lois e per il modo in cui ha giocato oggi. Imparerò da questo e saprò andare avanti”. La sua avversaria invece ha preso tutta la vicenda con un po’ di ironia scrivendo un messaggio a una famosa azienda di deodoranti: “Forse c’è bisogno di una collaborazione”.