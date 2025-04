WTA Stoccarda, Paolini batte Lys: buona la prima col nuovo coach Marc Lopez. Sabalenka “rimprovera” Swiatek

Paolini vince e convince contro Lys alla sua prima partita con Marc Lopez dopo l'addio a Furlan e vola agli ottavi a Stoccarda. Vince anche Rosatello a Rouen

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Buona la prima sotto la guida del nuovo allenatore Marc Lopez per Jasmine Paolini, che all’esordio nel WTA 500 di Stoccarda ha eliminato nettamente la giocatrice di casa Eva Lys con il risultato di 6-2 6-1, volando dunque agli ottavi del torneo tedesco, dove si verificato anche un simpatico siparietto tra reprime due giocatrici al mondo, con Aryna Sabalenka che ha ironicamente ripreso Iga Swiatek per non aver passato bene il campo dopo una sessione d’allenamento. Bene anche Camilla Rosatello a Rouen.

Paolini, buona la prima col nuovo coach

Inizia nel migliore dei modi la collaborazione tra Jasmine Paolini e Marc Lopez, suo nuovo coach dopo l’addio allo storico allenatore Renzo Furlan. L’azzurra si è infatti sbarazzata agevolmente della giocatrice di casa Eva Lys con il risultato di 6-2 6-1 in poco più di un’ora, al termine di un match che ha visto la classe 1996 sempre in controllo, a eccezione di due piccoli passaggi a vuoto – uno per set – che le sono costati due break tutt’altro che sanguinosi.

Paolini vola dunque agli ottavi del WTA 500 di Stoccarda, dove affronterà un’altra giocatrice tedesca, la wild card Jule Niemeier, che in precedenza si era sbarazzata con il risultato di 4-6 6-3 6-4 della connazionale Laura Siegemund, anche entrata nel tabellone principale grazie a una wild card.

Sabalenka “rimprovera” Swiatek

Al WTA di Stoccarda c’è stato tempo anche per un simpatico siparietto tra le prime due giocatrici al mondo, con Iga Swiatek che al termine della sua sessione di allenamento ha lasciato il campo ad Aryna Sabalenka, che le ha simpaticamente fatto notare di non aver passato al meglio il campo, lasciando scoperto un punto nel corridoio.

Sabalenka che tra l’atro fino a sabato non potrà fare altro che allenarsi. Questo perché dopo aver sfruttato un bye alpino turno essendo la testa di serie n°1, la bielorussa avrebbe dovuto affrontare Anastasia Potapova, la quale si è però ritirata dopo la vittoria all’esordio su Clara Tauson. Aryna dunque debutterà direttamente ai quarti di finale, che normalmente si sarebbero dovuti tenere venerdì, giorno in cui però ricade una festività molto importante nella regione Baden-Württemberg, con la conseguenza che la sfida tra le migliori è stata posticipata a sabato.

Rosatello avanza a Rouen

L’Italia festeggia anche al WTA 250 di Rouen grazie a Camilla Rosatello, n°288 del ranking che si è sbarazzata con un perentorio 6-2 6-3 della n°53 Alycia Parks. La classe 1995 piemontese vola dunque agli ottavi di finale in Francia, dove affronterà Elena-Gabriela Ruse, che vinse l’unico precedente risalente al 2021.