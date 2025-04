ATP Marrakech, Sonego fuori tra i rimpianti: niente derby con Darderi ai quarti. Bene Bellucci

Darderi e Bellucci avanzano ai quarti grazie ai successi su Gaston e Herbert: saluta invece il torneo Sonego, sconfitto da Kopriva che al prossimo turno affronterà Luciano

Due italiani su tre hanno superato gli ottavi di finale all’ATP 250 di Marrakech. Si tratta di Mattia Bellucci, vincitore in due set contro Pierre-Hugues Herbert, e Luciano Darderi, che si è sbarazzato in rimonta dell’altro francese Hugo Gaston. Eliminato all’esordio invece la testa di serie n°2 Lorenzo Sonego, che contro Vit Kopriva ha pagato un brutto avvio di partita e poi si è fatto ribaltare nel terzo set, rendendo inutile l’incredibile rimonta da 1-5 a 7-5 nel secondo parziale. Sfuma dunque il derby azzurro ai quarti, dove però Darderi potrà cercare di vendicarsi del ceco, che settimana scorsa lo aveva sconfitto in finale al Challenger di Napoli.

Bellucci in scioltezza contro Herbert

Sembra essersi messo alle spalle il periodo buio Mattia Bellucci, che dopo aver battuto in due set Pavel Kotov all’esordio si sbarazzato di Pierre-Hugues Herbert con il risultato di 6-2 7-5. Partita subito in discesa per l’azzurro, che ha strappato la battuta all’avversario nel primo game, riuscendoci nuovamente nel quinto per poi chiudere il parziale sul 6-2.

Nel secondo set Bellucci rischia di subire il ritorno di Herbert, che nel quarto game conquista e converte la prima palla break, ma Mattia è bravo a reagire immediatamente e conquistare il contro break nel gioco successivo, mancando però la chance per il sorpasso nel settimo, con il parziale che sembra dunque destinato al tie-break. Ma all’ultima occasione nell’undicesimo game l’azzurro trova il break decisivo per chiudere l’incontro. Bellucci vola dunque ai quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech dove affronterà la testa di serie n°1 Tallon Griekspoor.

Darderi ribalta Gaston

Ai quarti l’Italia potrà contare anche su Luciano Darderi, rifiorito sull’amata terra rossa e vincitore in rimonta con il risultato di 2-6 6-2 6-3 contro Hugo Gaston, capace di conquistare il primo set grazie a tre break consecutivi in avvio di parziale, ma poi crollato sotto i colpi dell’azzurro, che – dopo aver fallito tre chance di strappare la battuta nel secondo gioco – si aggiudica il secondo set grazie a due break, portando il match dunque al terzo set.

Terzo set dove si conferma la superiorità di Darderi, che in risposta non rischia praticamente nulla e nel quarto game conquista un break che si rivelerà decisivo per Luciano, che poi fallisce cinque match point in risposta e due al servizio, ma all’ottavo totale riesce a chiudere l’incontro e volare al turno successivo.

Sonego sfiora la vittoria in rimonta ma cede a Kopriva

Turno successivo in cui, purtroppo, non affronterà Lorenzo Sonego in un derby tutto azzurro. Sonny è stato infatti eliminato all’esordio nel torneo con il risultato di 6-2 5-7 6-4 da Vit Kopriva, che proprio settimana scorsa aveva sconfitto Darderi in finale al Challenger 250 di Napoli. A partire meglio è il ceco, che grazie a due break in avvio conquista il primo set, rischiando solamente nell’ultimo game di subire un contro-brak dall’italiano.

Il secondo non inizia certamente nel migliore dei modi per Sonego, che nuovamente si fa strappare la battuta nel primo gioco, subendo poi un altro break nel quinto game, con Kopriva che sale rapidamente sul 5-1. Quando tutto sembra perso Lorenzo si desta e conquista un primo contro-break, poi annulla quattro match point al servizio e successivamente due in risposta, conquistando sei giochi consecutivi e riequilibrando il match.

Nel terzo set Sonego sembra essere in controllo dell’incontro come testimonia il break in apertura che lo porta sul 2-0. Kopriva però non ci sta e trova immediatamente la reazione, strappando la battuta a Sonny in due turni consecutivi e portandosi dunque al vantaggio. Vantaggio che riesce a confermare sino alla fine, quando chiude tenendo la battuta a zero.