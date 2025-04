Marrakech, Darderi redivivo sul rosso: possibile quarto con Sonego. Prima vittoria ATP nel 2025 per Cobolli a Bucarest

A Bucarest Cobolli batte Gasquet e conquista la prima vittoria a livello ATP nel 2025, mentre a Marrakech Darderi conferma di essere tornato con la stagione sulla terra e ora spera in un derby con Sonego

Dopo un lungo periodo difficile, Luciano Darderi sembra essere rinato con la stagione sulla terra rossa, come dimostra la vittoria all’esordio contro Tristan Boyer all’ATP 250 di Marrakech, dove in caso di prosieguo nel torneo potrebbe affrontare Lorenzo Sonego ai quarti di finale. Si sblocca Flavio Cobolli, che a Bucarest conquista la sua prima vittoria nel circuito maggiore nel 2025.

Darderi si sbarazza di Boyer in due set

Con l’avvento della stagione sulla terra rossa è tornato anche il vero Luciano Darderi, che dopo la finale raggiunta al Challenger 125 di Napoli è partito con il piede giusto anche all’ATP 250 di Marrakech eliminando in due set Tristan Boyer al termine di un match mai in discussione e subito indirizzato dall’azzurro che ha strappato la battuta allo statunitense nel terzo game, fallendo poi la chance di portarsi avanti di due break, ma chiudendo comunque senza troppi problemi il primo set.

In avvio di secondo set c’è invece il primo momento di difficoltà di Darderi, che però riesce ad annullare la palla break concessa e a tenere il proprio turno di battuta. Nel gioco successivo Luciano non converte due palle break. Alla seconda occasione nel settimo game però l’azzurro riesce a strappare la battuta a Boyer, che nel gioco seguente prova a rientrare in partita, ma anche in questo caso è bravo Darderi ad annullare le tre palle break e andare a chiudere l’incontro con un doppio 6-4 al quarto match point in suo favore.

Possibile derby contro Sonego ai quarti di finale

Darderi vola dunque agli ottavi di finale dove affronterà per la terza volta in carriera Hugo Gaston, con cui si è spartito i due precedenti, ma ha vinto l’unico disputatosi sulla terra rossa. In caso di successo, nei quarti di finale potrebbe verificarsi un derby azzurro tra Luciano e Lorenzo Sonego, che però prima deve sbarazzarsi di Vit Kopriva, che ha battuto proprio Darderi in finale al Challenger di Napoli, che era finito nuovamente nel mirino per l’ombra scommesse.

A Bucarest Cobolli conquista la prima vittoria ATP nel 2025

Finalmente Flavio Cobolli. All’esordio all’ATP 250 di Bucarest, l’azzurro ha infatti conquistato la sua prima vittoria ATP nel 2025 battendo in tre set (6-4 4-6 6-1) Richard Gasquet – prossimo al ritiro e vittima di un problema fisico nel finale di match -, dopo che l’ultimo successo nel circuito maggiore (a metà marzo sconfisse Spizzirri ma si trattava di un Challenger) era arrivato proprio l’ultimo giorno del 2024, quando batté Ugo Humbert in United Cup.

Dopo il torneo misto di inizio anno, Cobolli aveva accusato un infortunio che lo ha evidentemente condizionato in questo avvio di stagione, facendogli anche perdere un po’ delle sicurezze acquisite dopo l’esplosione nella passata stagione. Sicurezze che questo successo si spera possa ripristinare, con il non certo irresistibile Filip Misolic che sarà il prossimo banco di prova per Flavio a Bucarest.