ATP Dubai, Nardi ribaltato da Halys tra i rimpianti: ma Luca può consolarsi con il best ranking in classifica

Il lucky loser Luca Nardi si ferma ai quarti di finale dell'ATP 500 di Dubai, dove - tra i rimpianti - si è fatto rimontare da Quentin Halys

Termina la favola di Luca Nardi all’ATP 500 di Dubai. Il classe 2003, al suo primo quarto di finale a livello ATP, è stato eliminato da Quentin Halys al tie-break del terzo set dopo essere andato in vantaggio di un set. Un’uscita di scena con qualche rimpianto per il pesarese, che però si può comunque consolare con un balzo di 13 posizioni in classifica e un nuovo best ranking.

Halys parte male, Nardi ne approfitta

Dopo qualche game interlocutorio, Luca Nardi sfrutta le evidenti difficoltà fisiche di Quentin Halys – apparso provato dalle precedenti uscite – per portarsi avanti nel primo parziale che si aggiudica nettamente per 6-2 grazie a due break arrivate nel quinto e settimo gioco, durante i quali il tennista francese è apparso sempre più in difficoltà, come conferma anche il break subito in avviso di secondo set.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Halys si risolleva e ribalta Nardi

Subito in break in avviso di secondo parziale, Halys sembra però ritrovare energie segrete e, facilitato da un calo nel rendimento di Nardi, riporta subito il set in parità, portandosi poi in vantaggio conquistando un totale di quattro giochi consecutivi, che gli permettono di chiudere il set sul 6-3, salvando peraltro tre palle break nell’ultimo game.

Il terzo set è il più combattuto, con Halys che sembra però avere qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista mentale, di Nardi, il quale però riesce ad annullare tre palle break sia nel settimo che nell’undicesimo game, spingendosi così al tie-break, dove però cede al primo match point nonostante il servizio a favore. Il francese vola dunque in semifinale all’ATP 500 di Dubai, dove affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime.

Nardi si consola con il best ranking

Nonostante l’uscita dall’ATP 500 di Dubai, Nardi può consolarsi comunque con un nuovo best ranking in classifica. Il primo quarto di finale ATP vale a Luca infatti un balzo di ben 13 posizioni, che lo rendono virtualmente il n°66 al mondo, che gli permetterebbe di migliorare il suo attuale best ranking di n°70.

Nardi potrebbe però venire sorpassato dai giocatori ancora impegnati nei tornei ATP in giro per il mondo (questa settimana oltre a quello di Dubai si stanno giocando anche l’ATP 500 di Acapulco e il 250 di Santiago del Cile), con Camilo Ugo Carabelli e Learner Tien – che a sorpresa ha eliminato Alexander Zverev – potrebbero superarlo vincendo la loro prossima partita.