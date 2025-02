Dubai, Berrettini ai quarti contro Tsitsipas: fa un sol boccone di O'Connell e le fan impazziscono

Altra grande prova del romano, che batte in due set l'australiano e trova Tsitsipas: le ottime percentuali al servizio e le foto "intime" che fanno il pieno di like su Instagram.

Dopo i quarti di finale raggiunti a Doha, Matteo Berrettini concede il bis anche nella vicina Dubai. Il buon momento del tennista romano continua nei tornei del Golfo Persico. A farne le spese l’australiano Christopher O’Connell, battuto in modo autorevole in due set. E se avesse ragione Vincenzo Santopadre, l’ex allenatore di “The Hammer”, che ha pronosticato per il suo vecchio assistito un ritorno nella top ten del tennis mondiale?

La rinascita di “The Hammer”: altra grande prestazione

Confortanti la sicurezza e la maturità con cui Matteo ha fatto suo il confronto col tignoso avversario, numero 75 della classifica ATP ma particolarmente velenoso al servizio. Arma che l’australiano ha sfruttato soprattutto nel primo set, in cui è riuscito a rimanere aggrappato al punteggio mantenendo sempre a fatica i suoi turni di battuta. Anche per Berrettini, del resto, il servizio è storica arma letale e l’azzurro l’ha sfruttata a dovere, senza concedere neppure una palla break. A decidere la frazione è stato il tie-break, dominato da Berrettini che ha chiuso i conti con un perentorio 7-2.

Dubai, vittoria in sicurezza per Berrettini su O’Connell

Una mazzata forte per O’Connell, che non è riuscito più a risollevarsi. Berrettini è riuscito ben presto a prendere il largo nel set successivo, scappando immediatamente via nel punteggio e gestendo la situazione con grande tranquillità. O’Connell ha conquistato appena due giochi, poi si è arreso in modo netto. Contro un Berrettini così straripante, del resto, ci sarebbe stato poco da fare per chiunque. Il campione romano sembra essere tornato ai livelli dei giorni migliori, dopo i tanti patimenti vissuti dal punto di vista fisico.

Berrettini e Nardi ai quarti a Dubai: fan al settimo cielo

Due, dunque, gli italiani nei quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai. Oltre a Berrettini, che scenderà in campo intorno alle 17.30 di giovedì contro Stefanos Tsitsipas che ha piegato in tre set Karen Khachanov, c’è spazio anche per il sorprendente Luca Nardi, giustiziere di Zizou Bergs e atteso dal confronto delle 13 contro Quentin Halys. Chissà se Berrettini “regalerà” un altro scatto a tinte forti alle sue ammiratrici su Instagram: quello che ha celebrato la vittoria al primo turno su Gael Monfils, a petto nudo sul letto al risveglio, ha letteralmente fatto il pieno di like.