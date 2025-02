Berrettini-O'Connell ATP 500 Dubai, quando si gioca: orario, precedente e dove vederla in tv e streaming

Ottavi sul cemento di Dubai che mette alla prova il tennista romano il quale è motivato anche dal rientro in Top 30 e da un obiettivo classifica evidente

Il ritorno di Matteo Berrettini in Top 30 è il risultato di un lavoro gigantesco, sul piano tecnico e fisico e psicologico, che il tennista romano ha effettuato in questi lunghi mesi in cui ha risalito la classifica per tornare a giocare il suo tennis. L’obiettivo centrato nel ranking è il primo segnale evidente, tangibile di quanto ha costruito grazie al suo staff, in parte rinnovato.

Vittima di infortuni e ripetuti stop, Berro oggi, mercoledì 26 febbraio, si misura con Christopher O’Connell agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Dubai. Il match sarà il quarto incontro sul campo 1, a partire dalle 11 italiane (inizio previsto dunque nel tardo pomeriggio), in una giornata che da programma vede impegnato anche Luca Nardi contro il belga Zizou Bergs.

Berrettini-O’Connell, la situazione prima degli ottavi

Matteo arriva al match dopo aver eliminato il francese Gael Monfils in due set, avversario esperto ed insidioso per Berrettini che non ha commesso errori nonostante non fosse affatto scontato il risultato positivo di questo scontro e le premesse potessero essere interpretate a leggero vantaggio del transalpino.

Dalla sua, invece, O’Connell ha sfruttato il ritiro di Dimitrov dopo il primo set guadagnando così il passaggio di turno e anche un riposo indispensabile ad affrontare l’incontro odierno contro l’azzurro.

Il precedente

Dai dati forniti da ATP, risulta un solo precedente tra i due avversari che scenderanno in campo oggi nel pomeriggio italiano per proseguire la loro avventura a Dubai. Il match in questione è relativamente recente, vinto da Matteo l’anno scorso nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai.

Partita è stata molto combattuta e a tratti con qualche difficoltà, risolta solo con due tie-break da Berrettini a dimostrazione che non è un rivale arrendevole e che all’epoca era ancora evidente la necessità di lavorare per la ripresa effettiva. Oggi secondo scontro su una superficie pressoché identica.

Dove vedere Berrettini-O’Connell in diretta tv

Dove sarà possibile seguire live Berrettini? I diritti televisivi e streaming dell’ATP 500 di Dubai sono stati acquistati da Sky Sport che seguirà in diretta esclusive le sfide del torneo e dunque anche la partita che vedrà il tennista romano tornare in campo.

Per seguire in tempo reale il match, dunque, si deve essere abbonati. Sintonizzati su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max sarà possibile assistere all’incontro che decide chi prosegue nel tabellone del torneo. Riepilogo qui di seguito:

Partita: Berrettini-O’Connell

Data: mercoledì 26 febbraio 2025

Orario: dalle 15:30 in avanti

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Streaming: SkyGo e Now

Competizione: ATP 500 Dubai

Berrettini-O’Connell in streaming

La sfida sarà visibile anche in streaming, per quanti hanno sottoscritto l’abbonamento e vogliono vedere in mobilità il match tra Berrettini e O’Connell, valevole per gli ottavi di finale a Dubai. Appuntamento, quindi, sull’app dedicata ovvero SkyGo, scaricabile e configurabile, e su NOW e Tennis Tv.

Ricordiamo, inoltre, che in caso di qualificazione, il vincitore di questo incontro giocherà da tabellone con il vincente tra Tsitsipas-Khachanov.