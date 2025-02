ATP Dubai, Berrettini batte Monfils e sorride alla classifica: Santopadre annuncia il doppio con Sonego a Indian Wells

L'avventura di Berrettini a Dubai parte nel migliore dei modi con una vittoria convincente su Gael Monfils all'esordio: Santopadre svela che Matteo giocherà in doppio con Sonego

Inizia nel migliore dei modi l’ATP 500 di Dubai di Matteo Berrettini, che a parte qualche tentennamento sul finire di primo set gioca un match di livello e regola Gael Monfils in due set (7-5 6-4), approdando così agli ottavi. Intanto il suo ex coach Vincenzo Santopadre ha svelato che, dopo la positiva esperienza in Coppa Davis, il tennista romano tornerà a giocare anche in doppio a Indian Wells con l’amico Lorenzo Sonego.

Primo set: Berrettini prima spreca, poi si aggiudica il parziale

Il successo su Novak Djokovic a Doha ha rivitalizzato Matteo Berrettini, che dopo un inizio di 2025 tentennante appare ora in gran forma, fisica e mentale. L’azzurro infatti impiega giusto tre game per rompere l’equilibrio e far capire a Gael Monfils che se vorrà provare a vincere oggi dovrà tirar fuori la sua miglior versione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul finire del primo parziale Matteo perde però un po’ l’apporto della prima di servizio e subisce il ritorno di Monfils, che gli strappa la battuta. Dopo una serie quattro tra break e controbreak che premiano l’azzurro, Berrettini riesce finalmente a chiudere al servizio nel dodicesimo game dopo aver sprecato la chance nel decimo gioco.

Secondo set: Berrettini chiude la pratica

Contrariamente al primo, il secondo set ha un andamento molto più regolare, con entrambi i giocatori che tengono i rispettivi turni di battuta senza concedere nulla all’avversario. Almeno fino al settimo game, quando Berrettini alza i giri del motore (e del dritto soprattutto) e strappa la battuta a Monfils, andando poi a chiudere tre giochi più tardi al primo match point.

Grazie a questo successo Berrettini guadagna virtualmente un’altra posizione nel ranking salendo al 29° posto e vola agli ottavi dell’ATP 500 di Dubai, dove affronterà l’australiano Christopher O’Connell proveniente dalle qualificazioni, battuto da Matteo nell’unico precedente che risale al 2024.

Berrettini felice di essere rientrato in top-30

La risalita nel ranking di Berrettini è uno degli argomenti toccati nel post partita dall’intervistatrice, che ha chiesto cosa significasse essere rientrato in top-30 a Matteo, che con un sorriso sincero ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto. Soddisfazione poi spiegata anche a parole: “Top-30? Significa tanto, mi sono impegnato molto per raggiungere questo traguardo. L’anno scorso in questo periodo nemmeno giocavo“.

L’annuncio di Santopadre: doppio Berrettini e Sonego a Indian Wells

Nel corso di un’intervento durante la trasmissione Tennis Talk su Supertennis, Vincenzo Santopadre ha svelato che Berrettini – di cui è stato a lungo coach – tornerà a giocare in doppio a Indian Wells dopo la positiva esperienza al fianco di Jannik Sinner in Coppa Davis e che lo farà con l’amico Lorenzo Sonego, con cui magari potrebbe formare anche una coppia alternativa a quella composta dagli specialisti Bolelli/Vavassori proprio in ottica squadra italiana.

Queste le parole di Santopadre: ”Matteo è sempre stato un pochino reticente nell’affrontare la doppia specialità e invece giocherà con Sonego a Indian Wells. Penso che sia un’ottima scelta, è importante anche per il suo livello in singolare”.